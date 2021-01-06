Malatya’da kısıtlamalar işe yaradı, vaka sayısı düştü Kısıtlamadan önce günlük yaklaşık 700 olan vaka sayısı 100’e kadar düştü İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bentli: "Kurallara uymaya devam edelim"

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan yeni kısıtlama ve tedbirler Malatya’da da meyvesini vermeye başladı. Önceleri ortalama günlük 700 vakanın çıktığı Malatya’da, kısıtlamalar ile birlikte bu sayı 100’lere kadar geriledi. İl Sağlık Müdürü Prof. Recep Bentli ise vatandaşları rehavete karşı uyararak, alınan tedbir ve kurallara uymalarını istedi.

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında 30 Kasım itibariyle ülke genelinde başlayan kısıtlama devam ediyor. Alınan tedbirler ile birlikte vaka sayılarında ciddi düşüş kaydedilirken, yetkililer vatandaşları rehavete karşı uyarıyor. Yeni kısıtlamalardan önce günlük vaka sayısının 700’ü bulduğu Malatya'da alınan tedbirler sayesinde bu sayı yaklaşık 100’e kadar düştü.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kısıtlamalar ile birlikte kentte vaka sayısında düşüş olduğunu belirterek vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Müdür Bentli, “Vatandaşlarımızdan ricamız eğer hasta kendi aracıyla acile başvurabiliyor ise testlerini alıyoruz, ayrıca aracı yoksa bizim sağlık müdürlüğü çağrı merkezini ararlarsa ekiplerimiz gidip testlerini evden alıyor. Vatandaşlarımız buna dikkat etsinler” şeklinde konuştu. Aile içinde bulaşmanın daha fazla artığında ifade eden Bentli, “Kafe ve restoranlar kapandı, bundan dolayı en çok bulaşma yerleri şu an aile içi görünüyor. Bir ailede bir kişi pozitif olursa o aile vaka sayıları yüzde 40 üzerinde oluyor. İşi olmayan ve zorunlu kalmadıkça kimsenin dışarı çıkmasını istemiyoruz. Çıkanlarda maske ve mesafe kuralına mutlaka dikkat etsinler” dedi.

Çin’den gelen aşıların ne zaman vurulmaya başlanılacağı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bentli, “Malatya’daki gönüllüler üzerinde süren aşı çalışmaları ile ilgili İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Yaşar Bayındır hocamız ile sık sık görüşüyoruz. Bakanlığın açıkladığı yüzde 91.25 güvenilir ve etkin olduğunu gösteren rapor var. Önümüzdeki günlerde de Faz 3 çalışmaları kesin bitmiş olduğunda da raporun yayınlanacağını biliyoruz. Kesinlikle hekim dışı açıklamalara güvenmeyin. İşin uzmanlarına güvenmek ve işin uzmanlarına bu işi bırakmak gerekiyor” diye konuştu.

Aşının önemli olduğunu ifade eden Bentli, toplum bağışıklığı yüzde 65’in üzerine çıkmadıkça salgının kontrol altına alınamayacağını söyledi. Bentli, bu yüzden aşı ile ilgili karamsar söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

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