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Malatya’da ihracat yapan firma sayısında artış Başkan Sadıkoğlu: “Ektiğimiz tohumlar filizleniyor”

İHA

Malatya’da ihracat yapan firma sayısında artış Başkan Sadıkoğlu: “Ektiğimiz tohumlar filizleniyor”

Malatya’da üretilen ürünlerin ihraç edilebilmesi için Malatya TSO’dan talep edilen ihracat belgesi sayısında 2020 yılında 2019 yılana göre yüzde 21 artış yaşandı.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, 2020 yılında üyelerine yönelik yapılan iş ve işlemler hakkında bilgiler verdi. Firmaların Malatya’da ürettikleri ürünü ihraç etmek için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan aldığı ihracat belgesi sayısında 2020 yılında 2019 yılana göre yüzde 21 artış yaşandı.
Malatya TSO tarafından 2020 yılında talep edilen 3 bin 616 ihracat belgesi hazırlanarak ihracatçı firmalara teslim edildi.
İhracat yapan firmalar bu belgelerle 132 ülkeye 26 farklı ürünü ihraç ederek ülkemize döviz girdisi sağladı.
2020 Yılında 880 yeni şirket kuruldu
Yıl boyu yaşanan korona virüs pandemisine rağmen Malatya’da 2020 yılında açılan şirket sayısı 2019 yılına göre yüzde 12 artış göstererek 880 oldu.
Malatya TSO tarafından 2020 yılında üyelerinin ticari faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu 16 bin 115 adet belge hazırlanarak teslim edildi.
Sadıkoğlu: “Ektiğimiz tohumlar filizleniyor”
Malatya sanayisinin ve ticaretinin büyümesi için 2021 yılında da ciddi adımlar atacaklarını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2020 yılında üyelerimizin odamızdan talep ettiği ihracat belgesinin 2019 yılına göre yüzde 21 artış göstermesi ekmiş olduğumuz tohumların filizlendiğini göstermektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana olduğu gibi 2021 yılında da ilimiz sanayisinin mevcut durumunu yeni ve nitelikli yatırımlarla geliştirirken, yıllardır OSB’de yatırımı olan iş insanlarının daha da büyümesi, uluslararası arenaya açılması, ilimizin ihracat rakamlarının yükselmesi ve döviz girdilerinin artması için projeler üretmeye devam edeceğiz. Malatya sanayisinin bölgesinde hak ettiği yere gelmesi adına adımlar atarken ticaretle uğraşan iş insanlarımız için de farklı projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarla sanayinin ve ticaretin birlikte gelişmesinin önünü açmayı hedefliyoruz. 2020 yılında açılan şirket sayısına baktığımızda da Malatya’da firmalarımızın korona virüse karşı yenilgi bayrağını çekmediğini, mücadele ettiğini görüyoruz. Malatya TSO olarak üyelerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi her geçen gün arttırıyoruz. 2021 yılında da üyelerimizin her türlü iş ve işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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