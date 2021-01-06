Battalgazi Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını tamamladı

İHA

Battalgazi Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını tamamladı

Malatya Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak Ayı 1.Oturum Toplantısıyla 2021 yılı çalışmalarına başlarken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda toplam 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Battalgazi Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Aralık Ayı Olağan Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 16 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce 2021 yılının tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni eden Başkan Güder, 2020 yılında Battalgazi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı hizmet ve yatırımlarla ilgili olarak meclis üyelerine kısa bilgi verdi.

Battalgazi Belediyesi’nden kiracılarına müjde
Battalgazi Belediye Meclisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2020/27 sayılı genelgesi kapsamında, mülkiyeti ve tasarrufu Battalgazi Belediyesi’ne ait olan ve kiralaması yapılan taşınmazların; faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinde kira bedellerinin 3 ay ertelenmesine ve faaliyetlerini durduran veya faaliyette bulunmayan işletmelerde faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedelinin tahsil edilmemesine ait gündem maddesi, oy birliğiyle karara bağlandı.

Başkan Güder’e yetki verildi
2021 yılında İller Bankası başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile bankalardan kullanılacak krediler ile yapılacak bütün iş ve işlemler için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verilmesine yönelik teklif kabul edildi.

Denetim komisyonuna üyeler seçildi
Battalgazi Belediyesinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonunda yer alacak isimler gizli oylama neticesinde belli oldu. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükmü gereğince kapalı oylama şeklinde yapılan seçim sonucunda; Abuzer Altın, Hadi Bayındır, Mehmet Ulaş ve Ebru İnanç denetim komisyonuna seçildiler. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Denetim Komisyonuna seçilen üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Güder: “2020 yılında birçok önemli projeye imza attık”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak geçen yıl ilçede, Türkiye'de örnek gösterilebilecek birçok önemli projeye imza attıklarını dile getirerek, bu yatırım ve çalışmaların 2021'de de hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Başkan Güder, “Rabbim'den, 2021 yılının ülkemiz, milletimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. İnşallah yeni yıl yatırımlar ve atılımlar yılı olarak geçireceğiz. 2021 yılı 2020’den çok daha güzel olacak’ sloganıyla yeni yılımıza başladık. Geride bıraktığımız yılda yaşadığımız pandemi olayı bizleri olumsuz etkiledi ama Battalgazi Belediyesi olarak biz, tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalıştık. Yatırımlarımızda ve çalışmalarımızda dur durak bilmedik. Battalgazi’mizi daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek adına geceligündüzlü çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerimizi ortaya koyduk. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. Onlara vermiş olduğumuz sözlerimiz var. Hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 ile etkin bir mücadele ortaya koyarak, bölgeye örnek olduk. İlçemizde dezenfeksiyon etmediğimiz yer ve maske vermediğimiz esnafımız ile vatandaşımız neredeyse kalmadı. Gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk tesisleri ilçemiz ile buluşturuyoruz. Gençlik merkezlerimiz, yüzme havuzumuz, kapalı spor salonumuz ve spor sahalarımız ile geleceğimiz teminatı gençlerimize yatırımlar yapıyoruz. Beydağı mahallemizde 2 katlı semt kütüphanesini ilçemize kazandırıyoruz. Okuyan ilçemize yakışan bir kütüphane olacak. Sokak sağlıklaştırması çalışmamız kapsamında yeni Cami’den çevreyoluna giden bir sokağı prestijli hale getirerek, vatandaşlarımızı Şire Pazarı’na çekmeye çalışacağız. Projemizi hazırlamıştık ve bahar aylarında projenin startını vereceğiz. Karakaya Baraj Gölü rezervuar alanında hayata geçirileceğimiz ‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesinin ilk adımını DSİ ile birlikte attık. Kültür ve tarih turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ilçemizin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve aynı zamanda tanıtımına katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. İlçemizi turizm cennetine dönüştüreceğiz. Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanı Sera Park projemiz ile ekonomiye kazandırdık. Bu projemiz Belediyemizin bütçesine de katkı sağladı. Orada kendi ilçemizde kullanılan süs bitkimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Millet Eğitim Müdürlüğümüz ile yeni çalışmalar içerisindeyiz. Bölgemizin okul ihtiyacını karşılamak adına ciddi adımlar atıyoruz. Özellikle üstünde durmamız gereken bir proje ise Yıldıztepe Rekreasyon Projesidir. Prestij projelerimizden bir tanesi. Projemiz şuan hazır. Zemin etüt çalışması yapılıyor. Projemizi Ulaştırma Bakanlığımıza da sunduk. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da olurlarıyla, bu projemizi Battalgazi’de hayata geçireceğiz. Belediye başkanı olarak Yıldıztepe Rekreasyon projesini çok ama çok önemsiyorum. Malumunuz Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 81.Şube Şefliğinin bulunduğu 14 dönümlük alanın Belediyemize devredilecek. Orada da yeşil alanı bol güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. 24 Ocak depreminde Battalgazi Belediyesi olarak ciddi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Özellikle evleri ağır hasar gören depremzede ailelerin konut sıkıntılarının çözümüz noktasında ciddi bir efor sarf ettik. Birçok ailemize yardımda bulunduk, ihtiyaçlarını giderdik. Sosyal Belediyecilik görevimizi yerine getirdik. Villa kent projesiyle Beydağı eteklerinde yoğunluklu binaların yapılmasını engelledik. İmar yollarını ile alakalı çok ciddi çalışmalar yaptık. İlçemizin imar sorununu çözüme kavuşturduk. 2020 yılında belediye olarak ciddi çalışmalar yaptık, 2021 yılında da yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Toplantısını 3 Şubat Çarşamba günü saat 14:00’de Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan Hüseyin, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan Hüseyin, ...
Başkan Çınar, tarımsal üretim ve ar-ge sahasında ki çalışmaları inceledi Çınar: “Toprak hayattır, berekettir, geleceğimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, tarımsal üretim ve ar-ge sahasında ki ...
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
YEREL HABERLER Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Yeni Malatyaspor Hedebe ve Youssouf’a gelen teklifleri değerlendirecek
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Hedebe ve Youssouf’a gelen ...
Yeni Malatyaspor’da Cueva’nın affedilmesi gündemde
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Cueva’nın affedilmesi gündemde
Malatya’da 2020 yılında zehir tacirlerine göz açtırılmadı 2020 yılı suç ve suçluyla mücadelede başarılı bir yıl oldu Faili meçhul olayların aydınlatılmasında Malatya Türkiye'de ilk sırada
YEREL HABERLER Malatya’da 2020 yılında zehir tacirlerine göz ...
FKA’dan stratejik liderlik ve etkin yöneticilik sertifika programı
YEREL HABERLER FKA’dan stratejik liderlik ve etkin yöneticilik ...
Başkan Çınar, Yeşiltepe’de temizlik hizmetlerini inceledi Çınar: “Temizlik hizmetlerinde ki başarı grafiğimizi zirveye taşıdık”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Yeşiltepe’de temizlik hizmetlerini ...
Malatya’da ihracat yapan firma sayısında artış Başkan Sadıkoğlu: “Ektiğimiz tohumlar filizleniyor”
YEREL HABERLER Malatya’da ihracat yapan firma sayısında artış Başkan ...
Malatya’da 59 korona virüs hastası yurtta izole ediliyor
YEREL HABERLER Malatya’da 59 korona virüs hastası yurtta izole ...
Malatya’da kısıtlamalar işe yaradı, vaka sayısı düştü Kısıtlamadan önce günlük yaklaşık 700 olan vaka sayısı 100’e kadar düştü İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bentli: "Kurallara uymaya devam edelim"
YEREL HABERLER Malatya’da kısıtlamalar işe yaradı, vaka sayısı ...
Tarihi eserlere müşteri arayan şahıs jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserlere müşteri arayan şahıs jandarmaya ...
Darende'de domuzlar şehre indi
YEREL HABERLER Darende'de domuzlar şehre indi
Dedesinin bir anlık hatası öldürdü Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dedesinin bir anlık hatası öldürdü Geri manevra yapan ...
AK Partili gençlerden Başkan Gürkan'a ziyaret
YEREL HABERLER AK Partili gençlerden Başkan Gürkan'a ziyaret
Malatya'da yaşlılara özel hizmet
YEREL HABERLER Malatya'da yaşlılara özel hizmet
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: 1 puan, 1 puandır
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: 1 puan, 1 ...
Adil Gevrek: "Malatya’nın yaklaşık 30 milyon TL kaybı var"
YEREL HABERLER Adil Gevrek: "Malatya’nın yaklaşık 30 milyon TL kaybı ...
Rıza Çalımbay: "Deplasmanda alınan puan iyidir"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Deplasmanda alınan puan iyidir"
Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ...
Hamza Hamzaoğlu: "Galibiyeti aradık ama kazanamadık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Galibiyeti aradık ama kazanamadık"
Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 -DG Sivasspor: 2 (maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 -DG Sivasspor: 2 (maç ...
Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (EK ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X