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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB’dan öğrencilere tablet desteği

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 'Eğitime destek' kampanyası çerçevesinde gönderilen tabletler Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan tarafından Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'a teslim edildi.

TOBB’dan öğrencilere tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ‘Eğitime destek’ kampanyası çerçevesinde gönderilen tabletler Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan tarafından Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’a teslim edildi.
MTB binasında gerçekleşen tablet teslim töreninde konuşan Borsa Başkanı Ramazan Özcan, dünyayı kasıp kavuran pandemiden en çok etkilenen kurumların başında eğitimin geldiğini söyledi. Öğrencilerin bu süreçte uzaktan eğitim yaptığını kaydeden Özcan, “TOBB'un her yıl düzenli olarak uyguladığı 'Eğitime destek' kampanyamızı bu yıl evde eğitim görme zorunluluğunda ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin, tablet ihtiyaçları karşılanması konusunda gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve TOBB arasında yapılan bir protokolle TOBB tarafından toplam 30 bin tableti oda ve borsalar koordinesinde öğrencilerimize ulaştırmak üzere milli eğitim müdürlüklerine teslim ediyoruz. Bugünde Malatya'daki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılması için TOBB'nin tarafımıza göndermiş olduğu tabletleri burada Müdürümüz Battal Kanbay’a teslim ediyoruz” dedi.
Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise 16 Mart'ta yüzyüze eğitimde verilen aranın ardından uzaktan eğitime geçildiğini anımsatarak “Bu süreçte sadece Türkiye değil, dünyadaki tüm ülkeler uzaktan eğitim süreçlerine geçtiler. Bu süreçte milli eğitim bakanlığınca EBA alt yapısını kullanmaya başladık. İlk zamanlara hazırlıksız yakalandık ama daha sonra bizim istediğimiz gibi oturmaya başladı ve şuanda online eğitime bu sistem üzerinden devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Dezavantajlı bölgelerde öğrencilerin uzaktan eğitime katılmalarında zorluklar yaşadıklarını ifade eden Kanbay, “Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Malatya'ya 5 bin 970 civarında bir tablet ayrıldı. Bin 930 tanesi Malatya'ya geldi şuanda biz onların dağıtımlarını yaptık. Geri kalanları da Ocak ayı içerisinde bizlere ulaştırılacak. Ama Malatya'da 180 bin öğrencimiz var. Hepsinin bu anlamda çeşitli sıkıntıları var. Biz bütün öğrencilerimizin online eğitim süreçlerinde yer almalarını istiyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerimizde bu öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde etkili bir şekilde yer almalarını istiyoruz. Onların mağdur olmamaları için STK'larımız, iş adamlarımızla bir araya gelerek destek talebinde bulunuyoruz. Bu yüzden buradayız. TOBB Başkanı Rıfat Bey olmak üzere MTB başkanı Ramazan beye teşekkür ediyorum. Gerçekten anlamlı bir destek" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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