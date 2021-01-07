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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

İHA

Yeni Malatyaspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Kırmızı kart cezalısı Karim Hafez dışında eksik oyuncusu bulunmayan sarısiyahlılarda, hedef 3 haftalık galibiyet özlemine son vermek.
Ligde geride kalan 17 haftada 21 puan toplayarak 10. sırada kendine yer bulan Malatya ekibi, ilk yarıda kalan son 4 maçı da kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Sakatlığı düzelen Youssoef’in de takımla birlikte çalıştığı antrenmanda Sivasspor maçının on birinde tek değişikliğe giden Hamzaoğlu’nun Topalli’nin yerine Lukoki’ye şans verdiği gözlendi.
Kayserispor Yeni Malatyaspor karşılaşması 9 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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