Yeni Malatyaspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Kırmızı kart cezalısı Karim Hafez dışında eksik oyuncusu bulunmayan sarısiyahlılarda, hedef 3 haftalık galibiyet özlemine son vermek.
Ligde geride kalan 17 haftada 21 puan toplayarak 10. sırada kendine yer bulan Malatya ekibi, ilk yarıda kalan son 4 maçı da kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Sakatlığı düzelen Youssoef’in de takımla birlikte çalıştığı antrenmanda Sivasspor maçının on birinde tek değişikliğe giden Hamzaoğlu’nun Topalli’nin yerine Lukoki’ye şans verdiği gözlendi.
Kayserispor Yeni Malatyaspor karşılaşması 9 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.