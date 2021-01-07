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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vahap Küçük Hayır Çarşısı düzenlenen törenle açıldı

İHA

Vahap Küçük Hayır Çarşısı düzenlenen törenle açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kernek Külliyesi altındaki 700 metrekarelik alanda ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nın açılışı gerçekleştirildi.
İhtiyaç sahibi insanların kart sistemi ile alışveriş yapacakları, gıdadan, giyime, ayakkabıdan ev eşyasına kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayacakları Vahap Küçük Hayır Çarsısı Kernek Külliyesi altında düzenlenen törenle hizmete girdi.
Vahap Küçük Hayır Çarşısı açılış programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, merhum Vahap Küçük’ün oğlu iş adamı Vahap Küçük, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Babasının isminin verildiği böylesine güzel bir Hayır Çarşısı’nın açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten merhum Vahap Küçük’ün oğlu iş adamı Vahap Küçük, “Rahmetli babamın ismini gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız gerek Doğanşehir Belediye Başkanımızın birçok yere verdiğini biliyorum. Ama en anlamlısı bu Hayır Çarşısı’nın olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu isme imza atan encümenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rahmetli babam gönül adamıydı, onun yerini doldurmak zor. Bu misyonu üstlenmek hakikaten zor. İşimin ne kadar zor olduğunun bilincindeyim. Ama evlatları olarak babamın amel defterini sürekli açık olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gerek bu Hayır Çarşısı’nda gerek diğer sivil toplum kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını girilmesi konusunda Malatya’mızda üşüyen bir çocuk, ayağı üşüyen bir çocuk kalmaması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bu çarşı veren el ile alan eli buluşturan, hayırseverlerin gönül rahatlığı ile hayırlarını yapabilecekleri ve ihtiyaç sahiplerinin de gururları incinmeden bir mağazadan alışveriş zevkini yaşayarak hayrın kimden geldiğini bilmeden ve ona vefa borcu duymadan gelip rahatlıkla ihtiyacını gidereceği bir çarşı. Kart sistemi ile alışveriş yapılan bir sistem. Bu çarşının hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Vahap Küçük’ün Doğanşehir İlçesinin babası olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Rahmetli Vahap Küçük, garibin, ihtiyaç sahibinin babası, sahipsizlerin sahibiydi. Doğanşehir babasını kaybetti. Vahap Küçük dünyasını değiştirirken Türkiye’nin hayır abideleri olan çocuklar yetiştirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Vahap Küçük’ü kaybettikten sonra onun isminin yaşatılması noktasında Doğanşehir Meydanındaki çalışmalarımızı tamamlayarak Vahap Küçük ismini verdik. Vahap Küçük hep veren el alan elden üstündür düsturuyla hareket etmiştir. Kendisiyle sohbetlerimiz sırasında şunu ifade ederdi: ‘Ben yardım ettikçe mutlu oluyorum, iyilik yaptığım zaman, insanların derdini sıkıntısını çözdüğüm zaman mutlu oluyorum’ derdi. Bizde Vahap Küçük abimizin bu mutluluğunu devam ettirmek için açılışını yapmış olduğumuz Hayır Çarşısı hep birilerinin sıkıntılarını giderecek. İnşallah ahirette mekanı cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Vahap Küçük Malatya açısından hakikaten önemli biriydi. Özellikle Cumhurbaşkanımızın video konferans sistemi ile yapmış olduğu toplantıda bizlere şu talimatı vermişti, Malatya’da çok sayıda tekstil işiyle uğraşan müteşebbisler var bu müteşebbisler Malatya’ya yetecek maskeyi değil, Türkiye’ye yetecek maske değil Dünya’da mazlum insanların ihtiyaç duyduğu maskeleri karşılayacak nitelikte üretilmesi gerekir demişlerdi. Bizde Vahap Küçük beyefendiye bunu söylediğimizde burada kendi fabrikaları ve 25 müteşebbis ve Türkiye genelinde 411 merkezde günlük 10 milyona varan maske üretimi gerçekleştirdiler. Bu maskeler sadece Türkiye’ye değil dünyada maske ihtiyacı olan mazlumlara ulaştırıldı. Bu anlamda da merhum Vahap Küçük’ün oğlu Vahap Küçük’ü kutluyorum. Peygamber efendimiz amel defteri üç şeyle açık kalır, bir güzel ilim eserlerin verilmemesi, ikincisi faydalı imarethanelerin yapılması diğeri ise hayırlı evlat bırakmasıdır. İnşallah o hayırlı evlatlar sadakai cariyeyi ve rahmetlinin hep vermekle mutlu olduğu, insanları mutlu eden bir çarşı hüviyetinde olan bu anlamda buradaki bütün giyeceklerin firmaları tarafından karşılanacağını burada ifade ettiler. Yiyecek noktasında da bize yardım eden hayırseverlere teşekkür ediyorum. Hayır Çarşımız sürekli zinde ve hareketli olacak. Ayrıca bu çarşımızda ev eşyalarının da karşılanması noktasında çalışmalarımız olacak. Vatandaşlarımızdan bu konuda yardım ve desteklerini bekliyoruz. Evlerinde kullanmadıkları çalışır durumda olan bütün eşyalarını burada tutanak karşılığında teslim edebilirler. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bu eşyaları da ihtiyaç sahipleri kartlarındaki puanla indirimli olarak alabilecekler” şeklinde konuştu.
Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nın açılışında AK Parti ve MHP Malatya Milletvekilleri birer selamlama konuşması yaptılar.
Böyle hayırlı bir günde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Hayırlarda yarışmak veren el olmak ayrıcalıktır. Bu her insana nasip olmaz. Bu nedenle Vahap Küçük değildi, Vahap Ağaydı. Ağalık vermekle olur. Hayır yapmak her kula nasip olmaz Cenabı Allah’ın bir lütfudur. Bu vesile ile bu güzel çarşının yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, evlatları olan Vahap Küçük beye ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Allah hayırlara vesile etsin, Allah utandırmasın” dedi.
Vahap Küçük’ün örnek bir insan olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Vahap Amcamızın ismini taşıyan böyle güzel bir Hayır Çarşısı’nın açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Vahap Küçük siyasette bizlerin büyüğüydü, bizlere örnekti. Vahap Amca dürüstlüğü, namuslu ve ahlakıyla örnek olman bir insandı. İl başkanlığımız döneminde ne zaman başımız sıkışsa Vahap amcamızdan yardım isterdik. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Çok güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Çok güzel bir etkinlik ve güzel bir program. Bu vesile ile rahmetli Vahap amcamızı anma fırsatı bulduk. Bundan sonra dua alacağı çok güzel bir mekanın açılışında birlikteyiz. Vahap amcanın ismi ile açıldığından dolayı burası çok daha büyük bir anlam ifade etmekte. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Hayır, Çarşısına Vahap Küçür’ün isminin verilmesinin çok güzel bir fikir olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Hayır ve Vahap Küçük yan yana geldiği zaman birbirine çok güzel yakışıyor. Vahap Küçük’ün Doğanşehir’e Malatya’ya ve Türkiye’ye emeği çok. Vahap baba hayırseverdi, Vahap baba yürekli adamdı. Bu ismi Hayır Çarşısı ile buluşturan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayır Çarşısına bu ismin verilmesi çok önemli bir fikir” sözcüklerini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Vahap Amcamızın birçok etiketi vardı siyasetçiydi, Belediye Başkanıydı, İlçe Başkanıydı, iş adamıydı, çiftçiydi ama o en önemlisi Doğanşehir aşığı bir gönül adamıydı. Gerçekten Doğanşehir’in ayrı bir yeri vardı dolayısıyla Malatya’nın ayrı bir yeri vardı ve biraz önce bütün konuşan arkadaşlarımızdan ifade ettiği gibi hayır noktasında ulaşılmaz bir insandı. Ben bu yönüyle örnek aldık kendisini siyasette ve her alanda bütün arkadaşlarımızda aynı şekilde örnek aldılar. Evlatları da onun izinden gittiklerini biliyorum. İnşallah o bayrağı daha ileriye taşıyacaklar. Ben bu gün bu anlamda fikir noktasında ve açılış noktasında gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız ki onlarında dostlukları ayrıydı ona şahidiz. Meydan düzenlemesiyle gerek Hayır Çarşısı ile adını yaşattığında dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” sözcüklerine yer verdi.
Son olarak konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Bugün çok anlamlı bir gün Doğanşehir için, Malatya için gerçekten ismi hiçbir zaman unutulmayacak ve Türkiye içinde hayırseverlik denildiğinde adı anılacak Vahap Küçük büyüğümüzün adına açılan bu müessesinin öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu eserin gerçekleştirilmesini sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere çok değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Vahap Küçük üç açıdan çok önemli bir insandı. Bir ahlak ve fazilet sahibi bir insandı, erdem sahibi bir insandı neden çünkü kendi kazancından yanındaki komşusu için çevresinde ki insanlar için ve Dünya’daki bütün muhtaç insanlar için fedakârlık yapmak, kazancından vermek bir erdemdir. İkincisi Vahap Küçük toplumsal bir liderdir. Yaşadığı Doğanşehir’de insanların önünü açan onlara akıl veren, onlara vizyon veren büyük bir kişiliktir. Ne kadar ihtiyaç sahibi insan varsa her zaman çekinmeden yanına koştuğu, onlar için hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmayan onlara bir baba bir abi olmayı başarabilen güzel bir insandı. Vahap Küçük üçüncü olarak güzel bir insandı. Rabbim Vahap Küçük amcamıza rahmet eylesin ve bu müessese hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vahap Küçük Hayır Çarşısının açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra açılışa katılan protokol Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nı gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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