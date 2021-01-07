Vücudunda korseye sarılı 1 kilo 100 gram esrar çıktı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun vücudundaki korseye sarılı 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MalatyaElazığ karayolu üzerine oluşturulan uygulama noktasında İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolü yapılırken, 1 yolcu şüpheli davranışlar sergileyince ekipler üst araması yaptı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin üzerinde yapılan aramada vücuduna sarılı korseyi kontrol eden ekipler, korsenin içerisinde 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-07 19:42:12



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