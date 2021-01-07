8 ilde, 17 farklı suçtan aranan hükümlü Malatya'da yakalandı

MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 8 ayrı ilde, 17 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olan ve 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Malatya, Elazığ, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Kahramanmaraş ve Samsun'da 17 farklı suç kaydı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çeşitli hırsızlık suçundan da yakalama kararı olan ve 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü, karakola götürülerek gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-07 20:23:18
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