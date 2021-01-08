Kuraklık alarmı Malatya için de çalıyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya da kuraklık alarmı veriyor. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık riskinin sık sık tekrarlanacağını ifade ederek kuraklığa karşı acil önlem alınmasını ve özellikle tarımsal alanda yağış rejimine göre planlamalar yapılması gerektiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin 7 bölgesinde de olağanüstü kuraklık yaşanıyor. Barajlar, göller, nehirler hatta yer altı suları hızla kuruyor. Her ne kadar KasımAralık döneminde kısmi yağış alsa da kuraklık alarmı tarım kenti Malatya için de çalıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, iklim değişikliğinin yağış rejimini değiştirdiğini belirterek Türkiye genelinde bu yıl yüzde 53 oranında su kaybı yaşandığını söyledi. Küresel iklim dengesizliği denilen bir sürecin içerisinde olunduğunu ifade eden Çiçek, “Geçmiş yüzyıllarda da böyle süreçler yaşanıyordu ama bu dönemlerde bu olayların sık sık ve şiddetli yaşanmaya başlandı. İklim değişikliği ile beraber yağış rejimleri değişti. Yağışlar ya aniden ve çok yoğun yağarak sele ve baskına neden oluyor ya da hiç yağmayarak kuraklığa neden oluyor. Şu anki verilere göre Türkiye genelinde yüzde 53 su kaybı söz konusu. Doğu Anadolu bölgesi de aynı sorunla karşı karşıya. Beklediğimiz yağışlar yağmadı, kar yağmadı. Bu da önümüzdeki dönemde su kaynaklarında sıkıntılar yaşanacağını haber veriyor" ifadelerini kullandı.

Çiçek, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık riskinin artık sık sık tekrarlanacağını kaydederek, bu riske karşı özellikle tarımsal sulamada önemli planlamalar yapılması ve tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Çiçek, "Özellikle geleneksel tarım yöntemlerinden vazgeçip modern tarımsal ve modern sulama yöntemlerine geçmeliyiz. Bu konuda acil tedbirler alınmazsa ciddi bir riskle karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.

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