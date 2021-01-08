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Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu Gürkan: “Birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz”

İHA

Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu Gürkan: “Birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Akçadağ İlçe teşkilatını ziyaret etti. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’nın da katıldığı ziyarette gençlerle bir araya gelen başkan Gürkan önemli mesajlar verdi.
Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hep birlikte güçlü bir AK Parti ailesi olduklarını belirtti. Başkan Gürkan, “Belediyesiyle, il teşkilatıyla, İlçe teşkilatlarıyla, kadın kolları ve gençlik kollarıyla beraberiz ve aynı gemi içerisinde seyahat ediyoruz. Dolayısıyla biz birlik ve beraberlik içerisinden oldukça bize hiçbir şey olmaz. Şuanda da gerek Akçadağ olsun gerek diğer ilçelerimiz olsun gerekse Malatya merkezimizde olsun hakikaten güzel çalışmalar var. Partimize hakikaten halkımız tarafından da büyük bir sempati var. Vatandaşlarımızın bizden istediği çok fazla bir şey de yoktur. Yol istiyor, su istiyor, kanalizasyon istiyor ve ulaşım istiyor yani, bunlarda normalde 20. yüzyılın klasik yapılması gereken ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan hizmetlerdir. İçinde bulunduğumuz süreç hakikaten sıkıntılı bir süreç. Biz göreve geldiğimizde Belediye’nin durumu, akabinde deprem, akabinde pandemi süreci ve ekonomik sıkıntılar. Bütün sıkıntılar bir arada ve vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyorlar. Bizler bu göreve gelmişsek o toplumun ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir sorumluluğumuz var. Şuan da Türkiye’de Malatya Büyükşehir Belediyesi kadar hizmet yapan hiçbir belediyede yoktur. Bu yıl itibariyle 1717 km kırsalda asfalt yaptık ki bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Malatya’nın başlıca sorunu olan trafik ve ulaşım problemiydi ve kimse bunu duymadan ilk defa Malatya’da alternatif yol yapıldı ve şuanda Malatya trafiğinin yüzde 30 yükünü Anayurt Bulvarı alıyor. Hemen akabinde güneyde Danişment Gazi Bulvarını açıyoruz. Kuzey Kuşak yolu için kamulaştırma ve enkaz bedelinin ödemelerini bitirdik ve çalışmalar sürüyor. Kamulaştırma bedeli olarak 30 milyon TL Kuzey Kuşak yoluna, 30 milyon TL Güney Kuşak Yoluna ödedik, 22 Milyon TL Gelincik Tepesine harcadık ve sadece bunlar kamulaştırma bedeli. Bu yollarla ilgili çalışmalarımız inşallah 2022 yılı içerisinde bitmiş olacak. Bir taftan Fuarcılık Merkezinin temelini attık, bir taraftan Millet Bahçesi’nin çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçesine sadece 205 araçlık kapalı otopark yapıyoruz. Hemen yanına kütüphane yapıyoruz 200 araçlık otopark yapıyoruz. Bakınız 4 bin dönüm yer almışız, bir santimetre yer satmamışız ve borçlanmamışız bu arada da 1 milyarın üzerinde de borç ödemesi yapmışız. Toplu ulaşım ve iş makinalarımız
yenilemişiz. 700 dönümlük bir park yaptık. Millet meydanları yapılıyor, kültür merkezi yapıyoruz. İnşallah Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Sizlerden ricam ve istirhamım odur ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Kırsalda yüzde 70’ lik kısmında asfaltlanmasını bitirdik inşallah kalan yüzde 30’luk kısmını da önümüzdeki yıl bitireceğiz. Şuanda bulunduğumuz Akçadağ’da yolları biz yaptık. Demedik bu İlçe Belediyesi’nin işidir diye. Diğer bütün İlçelerimizde de bu hizmetlerin hepsini yapıyoruz. Siz gençlerde istirhamım şudur ki birlik ve beraberliğinizi asla bozmayacaksınız. Yapılan işleri bilecek ve anlatacaksınız. Bizler Lisanslı depoculuğunu sadece Türkiye değil Avrupa’nın daha da üstüne her şeyi içinde olan bir tesis haline getiriyoruz. Bütün bunlar birlik ve beraberlik içerisinde olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Bazı sıkıntılara rağmen vatandaşın bir gün suyu kesilmemiş, ulaşımı aksamamış. Havanın zorlu şartlarında Valimiz ile birlikte gidip baktığımızda hiçbir köy yolunun kapanmadığını gördük. İnşallah şehrimizi daha modern daha yaşanılabilir huzur ve birbirine uyumlu insanların yaşadığı yerde huzurun ve mutluluğun olduğu bir şehir olma yolunda gerekli gayreti göstereceğiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız da, hükümetimiz de, milletvekillerimiz de, il başkanlarımız da, ilçe teşkilatlarımız da, gençlik kollarımız da ve kadın kollarımızla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara müsaade etmeyiniz. İnşallah bu birlik ve beraberliği daha da yukarı bir seviyeye çıkaracağız. Ben hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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