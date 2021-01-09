Milletvekili Kahtalı'dan 10 Ocak mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, fedakarca görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Milletvekili Hakan Kahtalı, yaptığı açıklamada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Basın çalışanlarımız her zaman fedakarca görevlerinin başında. Pandemi döneminde de maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilse de bazen şartlar omuz omuza çalışmayı gerektiriyor. Vatandaşlarımızın nitelikli ve sağlıklı bilgi almasında basının görevi çok önemli. Bu vesileyle kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.