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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan'dan 10 Ocak mesajı

İHA

Başkan Özcan'dan 10 Ocak mesajı

Malatya Ticaret Borsası (MTB)Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, basın mensuplarının her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle görev yaptıklarını belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisinin basın olduğunu kaydeden MTB Başkanı Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Özgür, objektif ve ilkeli basın toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Demokratik düzenin sağlıklı işlemesi için sorumluluk ve yükümlülük sahibi olan basın kuruluşlarımız, evrensel meslek ilkeleri ışığında, farklı görüş ve düşünceleri tarafsız bir şekilde ortaya koyarak toplumun doğru bilgilendirilmesi dolayısıyla huzur ve güven ortamının oluşturulmasında önemli rol üstlenmektedirler. Gazetecilerimiz çok kritik bir görevi icra ediyor. Topluma karşı büyük bir sorumlulukları var. Bu sorumluluk, gazetecilik etik kuralları ve toplumumuzun ahlaki değerleri asla unutulmamalı. Topluma yön veren bir mesleğe sahip olduklarının bilinciyle kendilerini daima geliştirmeli, örnek bireyler olmalıdırlar. Basın ve yayın kuruluşları açısından oldukça güçlü şehirlerden biri olan Malatya'mızda üstün gayret ve zor şartlar altında görev yapan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun sesi olarak görevlerini yerine getirme gayreti içinde olan gazetecilerin bu onurlu görevi, bundan sonra da aynı duyarlılıkla ve kararlılıkla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygularla milletimizin gören gözü, işiten kulağı olan ve güç koşullarda bile gece gündüz demeden görev yapan basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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