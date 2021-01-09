Kısıtlamada evdeki çocuklar unutulmadı

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla hafta sonunu evlerinde geçiren çocuklara Kızılay tarafından boyama ve okuma kitapları ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocukların mutlu olduğu etkinliğe Yeşilyurt Belediyesi de destek verdi.

Kızılay sokağa çıkma kısıtlamasında evdeki çocukları unutmadı. Kızılay Yeşilyurt Şubesi tarafından "Karantinama Kitap Ol" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte hem çocukları sevindirmek hem de kısıtlama günlerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla evler tek tek ziyaret edilerek çocuklara boyama ve okuma kitapları, kalemler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz zorlu bir süreçten geçildiğini ifade ederek "Kızılay olarak bu günlerde sıkıntıları hafifletebilmek ve paylaşım güzelliğini yaşatabilmek amacıyla bir kampanya düzenledik. Projemizin ismi "Karantinama Kitap Ol". Bizler bugün ilerde bir kitap olmasını ümit ettiğimiz çocuklarımıza dünya klasiklerinden oluşan kitaplar, boyama kitapları, kalemler ve kalemlikler dağıtıyoruz. Etkinliğimize katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın ise "Kızılay karantinada da faaliyetlerine devam ediyor. Bu soğukta insanlar evlerinde dinlenirken onlara umut olabilmek adına küçük kardeşlerimize yönelik güzel bir çalışma yapıyorlar. Duygusal bir çalışma, emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Malum bugün pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması var. Kızılayımız evlerinde kalan çocukları mutlu etmek için onlara çeşitli hediyeler veriyor. Onları hem sevindiriyor hem de günlerini verimli geçirmelerini sağlıyorlar. Kızılay böyle anlamlı etkinliklerde hep başı çekiyor. Zaten yapılan bir araştırmada 2020 yılının en etkin ve en çok faaliyette bulunan derneğinin Kızılay olduğu ortaya çıktı. Gerek yurtdışında gerek yurt içinde gerekse de ilimizde neredeyse her gün Kızılayımızın bu tür etkinliklerine şahit oluyoruz. Bu etkinlikte biz de kendilerine destek verdik bugün, biz millet olarak birlikte hareket etmeyi seven bir milletiz. Böyle günler beraberlikle atlatılır. Bu anlamlı etkinlikten dolayı Kızılayımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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