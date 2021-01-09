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Yeşilyurt'ta çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar toplanıyor Çınar: "Yeşilyurt’umuzu görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlardan arındırıyoruz”

İHA

Yeşilyurt'ta çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlar toplanıyor Çınar: "Yeşilyurt’umuzu görüntü kirliliği oluşturan hurda araçlardan arındırıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin muhtelif bölgelerinde atıl vaziyette bulunan, araç trafiğini engelleyen, görüntü kirliliği oluşturan terk edilmiş araçlar kaldırarak, Yeşilyurt’umuzun sağlıklı, huzurlu ve temiz kimliğini güçlendiriyoruz” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeni Sanayi Sitesinde terk edilmiş araçların kaldırılma çalışmalarını yerinde inceledi. Toplum ve insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra görsel kirlilik oluşturan hurda araçların kaldırılmasının Yeşilyurt’un temiz ve sağlıklı yapısına güzel katkılar sunduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde hemşerilerimiz evlerindeyken bizlerde, Yeşilyurt’umuzun temiz, huzurlu ve güvenli yapısına değer katacak hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Yeni Sanayi Sitemizde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlarımızın kaldırılma çalışmalarını ekiplerimizle birlikte takip ettik. Sanayi bölgesi, boş araziler ve sokak araları gibi kamuya açık alanlarda çürümeye terk edilen hurda araçlar, oluşturduğu görsel kirlilik ve çevreye verdiği zararlar ile yangın ve benzeri tehlike durumların oluşmasına neden oluyor. Çevre ve insan sağlığına zarar veren bu tür araçlara karşı gerekli müdahaleleri yapmaktayız. Esnaflarımızın daha güzel ve temiz alanlarda işlerini sürdürmeleri açısından bu tür araçları kaldırıp yedi emin otoparkına teslim ediyoruz. Bir kaç hafta önce başlattığımız çalışmalar kapsamında toplamda 112 hurda aracı yerinden kaldırıp, iş alanlarımızın, cadde ve sokaklarımızın daha temiz ve güvenilir olmasını sağladık. Hemşerilerimizin ve esnaflarımızın daha temiz ve huzurlu alanlarda hayatını sürdürmesi açısından bu tür çalışmalara çok büyük önem veriyoruz. Sanayi sitesindeki esnaflarımız başta olmak üzere hemşerilerimizden bu yönde çok yoğun talep almaktayız. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizde hem gelen ihbarlar hem de yapılan saha incelemeleri neticesinde ara sokaklarda terk edilmiş, sahipsiz ve atıl durumdaki bu tür araçları kaldırmaktadır. İlçemizdeki bütün sanayi bölgeleri başta olmak üzere cadde ve sokaklarda bu tür uygulamalara ara vermeden devam edeceğiz. Esnaflarımızın da takdirini toplayan bu tür uygulamalarımızı başarıyla yerine getiren Zabıta İşler Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde saha çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren bütün Belediye ekiplerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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