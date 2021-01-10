Karabulut’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, manevi ve ahlaki değerlerden ödün vermeden görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ”Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir görev üstlenen, dürüst, tarafsız ve ilkeli haber anlayışı ile mesleklerini icra eden manevi ve ahlaki değerlerden ödün vermeden görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederim” şeklinde açıklamasını tamamladı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.