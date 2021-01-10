Yeni internet yasası bekleniyor

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, basının sorunlarını dile getirdi.

Güner, “10 Ocak gazeteciler için bayram değil, sorunların dile getirildiği bir gün olmuştur. Bu nedenle Gazetecilerin en büyük sorunu işsizliktir. Yazılı basın zor günler yaşamakta görsel basın frekans ücretleriyle boğuşmakta, yerel radyolar ayakta kalmanın savaşını vermektedir. Tüm Anadolu İnternet medyası ise yasal düzenlemeleri beklemektedir. Gazete, dergi çıkarmak istenildiğinde Cumhuriyet Savcılıklarına beyanname verilmekte, Radyo ve Televizyon yayını için ise RTÜK’e başvurulduğu halde, internet yayıncılığı için ise hiçbir yere başvurulmamaktadır. Son yıllarda gelişen teknolojiyle internet yayıncılığı Gazeteciliğin yanı sıra radyo ve Tv yayıncılığına da başlaması nedeniyle kapsamlı yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Gazeteler, Televizyonlar ve Radyolar kapanma tehlikesi yaşarken, gazeteciler işsiz kalırken, yeni medya oluşumlarıyla birlikte yapılacak internet medyası yasal düzenlemesiyle, yeni basın kuruluşlarının kurulmasını sağlanacak ve yeni iletişim yayınlarının önü açılacaktır. Bu gün itibariyle Türkiye Genelinde 100 bin adet internet haber sitelerinden bahsedilmektedir. Malatya’da internet Haber site sayısı 300’ün üzerine çıkmıştır. Malatya da 6 Günlük Gazete, 15 Radyo ve 2 Televizyon da istihdam edilen çalışan gazeteci sayısı 50, diğer çalışan sayısı ise 40 olmak üzere toplam 90 kişidir. Sarı basın kartı sahibi gazeteci sayısı 50’nin altına inmiştir. Oysa 300 adet internet sitesi yasal bir statüye tabi olmadan habercilik yapmaktadır. Sadece gazetelerde olduğu gibi Savcılıklara beyanname verme zorunluluğu getirilmesi halinde en az 50 adet internet sitesi işyerlerini kurup yasal düzenlemeye uyacağı açıktır. Bu olduğu takdirde de her internet sitesi 2 eleman çalıştırmak zorunda olacağından 100 gazeteci istihdamı kendiliğinden oluşacaktır. Türkiye genelinde ise 50 bin kişinin istihdamı sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Gazetecilere sendikaya üye olma şartının getirilmesini istediklerini vurgulayan Güner, “212 Sayılı yasa hükümlerinin kaldırılan yıpranma hakkı sadece kartı olanlara değil, gazeteci olarak çalışanlara yeniden verilmelidir. Kamu kuruluşlarının, özellikle de Belediyelerimizin Basın birimlerini kurmaları ve gazetecileri istihdam etmeleri son derece sevindiricidir. Ancak bu kurumların gazeteciliğe, Radyoculuğa, Televizyonculuğa, internet haberciliğine kalkışmaları da düşündürücü olmakla birlikte endişe ile izlenmektedir. Bu nedenle yeni medya konusunda yapılan hazırlık çalışmalarına katkı vermek isteyen Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak tüm medya kuruluşlarını kapsayacak yeni medya, yani internet yasasının çıkmasını ümitle beklemekteyiz. Tüm Çalışan Gazetecilerin 10 Ocak Gününü kutluyor, 2021 yılının sorunların çözüleceği, yasal düzenlemelerin yapılacağı yıl olmasını dilerken, 100 Yıllık Malatya Basın tarihinde iz bırakan başta Cemiyetimizin kurucusu Haydar Karaduman olmak üzere tüm meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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