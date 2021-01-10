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Yeşilyurt Belediyesi, Mahrukatçılar Sitesinin yollarını modern ve konforlu hale getiriyor

İHA

Yeşilyurt Belediyesi, Mahrukatçılar Sitesinin yollarını modern ve konforlu hale getiriyor

Yeşilyurt sınırlarında bulunan ticari alanlar ve organize sanayi bölgelerinin mevcut standardını daha kaliteli bir düzeye ulaştıracak yatırımlara büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır ile birlikte, Mahrukatçılar Sitesinde ki 500 metre uzunluğundaki yolda gerçekleşen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde takip etti.
Mahrukatçılar Sitesindeki yol yenileme hizmetlerini inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kent ve ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkılar sunan organize sanayi bölgelerimiz ve hizmet gruplarımızın mevcut yapılarını kalıcı yatırımlarla daha modern hale getirip, ticari hareketliliğin artmasına destek veriyoruz”dedi.

Yeşiltepe bölgesinin daha fazla gelişmesi hedefiyle hayata geçen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, “Mahrukatçılar Sitemizde ilk kez asfaltla buluşuyoruz.20 metre genişliğindeki bu yolumuz, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla asfaltlanıyor. Yeşilyurt Belediyesi gayretli çalışmalarıyla güzel hizmetlerin altına imza atıyor. Yolun daha güzel ve modern bir seviyeye ulaşmasından hem bizler hem de esnaflarımız ziyadesiyle memnun olduk, başta Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt’un geleceğine kalıcı eserler emanet etmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Organize sanayi bölgelerini içerisine alan Yeşilyurt’umuzun farklı noktalarındaki sanayi alanlarının temiz, düzenli ve ferah bir görüntüye sahip olması adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde ki Mahrukatçılar Sitemiz başta olmak üzere diğer hizmet gruplarımızın kentimizin en hareketli bölgelerinden olması münasebetiyle bizlerde buranın sağlıklı bir şekilde dönüşümü için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ticari alanlarımızın her yönden bakımlı, temiz ve düzenli olması, esnaflarımızın daha güzel ortamlarda iş yapabilmesi içinde bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Kentimizde ticaretin hareketlenmesiyle birlikte bu bölgemizde ki iş alanları da artınca, bizler gerek yollarımızın bakım ve onarımları gerekse de çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Muhtarımızla birlikte bu bölgede daha önce gerekli saha incelemelerini yapıp, esnaflarımızın da görüşlerini alarak yatırımlarımızı planlamıştık. Aşırı kullanım ve yağışlardan dolayı ciddi bozulmalar olan 500 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yolumuzu tam kaplamalı sıcak asfalt serimi yaparak güzel bir görüntüye kavuşturduk. Aydınlatma çalışmaları da tamamlanan yolumuzun standardını daha kaliteli bir düzeye ulaştırdık. Esnaflarımıza, tüccarlarımıza ve iş yeri sahiplerimize kadar destek olursak, kent ve ülke ekonomisine de o denli katkı sağlamış oluyoruz. Bu tür yatırımlar neticesinde bu bölgedeki ticari alanlarımız daha değerli hale gelip, daha fazla tercih edilecektir. Esnaflarımız bir yandan ferah ve rahat bir ortamda ticaretini yaparken, buradan yararlanan hemşerilerimizde temiz ve güzel alanlarda alış verişini yapmaya devam edecektir. Esnaflarımızın ticaretlerini sorunsuz bir şekilde ilerletmeleri içinde yatırımlarımız devam edecektir.
Bölgemize, mahallemize ve esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun. Mahalle Muhtarımıza da gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” diye konuştu.
Mahrukatçılar Sitesi Esnafları da, yol yenileme hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

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