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Malatya'da, okullarda İstiklal Marşı okundu

DHA

Malatya'da, okullarda İstiklal Marşı okundu


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, öğrencilerin, velilerin, vatandaşların ve öğretmenlerin katılımıyla okul bahçelerinde İstiklal Marşı okundu.
Milli Eğitim Bakanlığı, yurdun dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı´nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirilmiş ve tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı'nın okunacağı açıklanmıştı. Malatya'da okul bahçelerine gelen veliler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar, saat 10.00'da hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-11 10:59:51

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