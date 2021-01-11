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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evren’den ara eleman çağrısı

İHA

Evren’den ara eleman çağrısı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, hükümetin esnaflar için verdiği desteklerden yararlanılması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin kanayan yarası olan mesleki ara eleman sayısı ile ilgili de çalışmalar yapılarak ara eleman sayısını artırmalıyız” dedi.
Esnaf ve sanatkarlara verilen destekler konusunda açıklama yapan ESKKK Başkanı Ali Evren, "Hükümet esnaf ve sanatkarlar ile mesleki eğitim okullara yönelik önemli konulara parmak bastı. 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu kapsamında, hazine destekli krediler ile en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkara kullandırılacak krediler ile KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, kredi başvuran tarihi itibariyle 30 yaşını tamamlamamış olan girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 100.000 TL’ye kadar kullandırılacak kredilere yüzde 100 oranında faiz indirimi, diğer kredilere, işletme ve yatırımda ise yüzde 50 oranında faiz indirimi uygulamasına devam edilecektir” ifadelerini kullandı. Evren, "Daha önce olduğu gibi, başvuru tarihi itibarı ile son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu karar kapsamında yine aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak. Ancak KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ve 20162017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar kooperatiflerimiz kefaletiyle kullandırılan kredilerden faydalanabilecekler" dedi. Bununla birlikte yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararındaki yeni düzenleme ile Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkındaki Karar kapsamındaki desteklerden faydalanacak olan esnaf ve sanatkarlar da kooperatif kredilerinden faydalanabileceklerini bildiren Evren, "Hükümetin her zaman verdiği hazine destekli kredi finansmanları ile mesleki teknik okullarımız ile ustalarımızı, kalfalarımızı ve çıraklarımızı bilime ve teknolojideki gelişmelere sivil toplum kuruluşları olarak çalışmalarımız bu yönde olmalı ki esnaf ve sanatkarlarımız el ele vererek ileride daha güzel üretimler yapabilsin. Ülkemizin kanayan yarası olan mesleki ara eleman sayısı ile ilgili de çalışmalar yapılarak ara eleman sayısını artırmalıyız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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