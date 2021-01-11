Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında çeyrek final bileti arayacak

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak Yeni Malatyaspor, çeyrek final biletini almanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 10 mağlup olarak taraftarını üzen sarısiyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam etmek istiyor.

Kupaya 3. turda katılan Malatya ekibi, Artvin Hopaspor (20), Etimesgut Belediyespor (20), Hekimoğlu Trabzon (50) takımlarını eleyerek son 16 turuna kaldı.

Yeni Malatyaspor’da yarın ki Galatasaray maçı öncesinde golcü futbolcu Benjamin Tetteh’in sağlık durumu belirsizliğini koruyor. Kayserispor karşısında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Ganalı futbolcunun kupa mesaisinde kadrodaki yerini alıp alamayacağının maç saatinde belli olacağı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda oynanacak Yeni Malatyaspor Galatasaray karşılaşması yarın saat 20.45’te başlayacak. Müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

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