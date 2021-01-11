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Başkan Çınar, kentsel dönüşüm proje alanını inceledi Çınar: “Sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı kuracağız”

İHA

Başkan Çınar, kentsel dönüşüm proje alanını inceledi Çınar: “Sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı kuracağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projesi kapsamında tahliyesine karar verilen evlerin yıkım işlemlerini yerinde takip etti.
Malatya’nın birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve güvenilir yaşam alanlarına hayatlarını sürdürmeleri için kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesinde ki 15 dönümlük alanda başladıkları 1.Etap Kentsel Dönüşüm alanına sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir yaşam alanı kuracaklarını ifade etti. Turgut Özal Mahallesinde üç ayrı etap halinde hayata geçirecekleri ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projesinin ilk etabındaki bina yıkımlarında sona yaklaştıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 150 adet daire ve 10 adet dükkanın yanı sıra yeşil alanlar, sosyal donatılar, cep otoparklar, aydınlatmalar, parklar, kamelyalar, yürüyüş ve bisiklet yollarına sahip ‘Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projesini vizyonel bir yaklaşım ve bakış açısı ile hazırladıklarını, yapılacak konutların geleceğe yönelik tasarlandığına dikkat çekti. Modern, konforlu ve kaliteli bir yaşam alanını Malatya’ya kazandırmak için çok titiz bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ifade eden Başkan Çınar, “24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ merkezli meydana gelen, Malatya’da da ciddi etkiler bırakan deprem olayından sonra kentimizde kaliteli, nitelikli, sağlıklı, güvenli ve bölgeye değer katacak konut üretimlerine devam ediyoruz. Aynı acıları ve zorlukları yeniden yaşamamak için depreme dayanıksız bölgelerimizi kentsel dönüşüm projelerimizle baştan aşağıya yeniden inşa ederek, yeni yaşam alanları kurup, geleceğe sağlam, güvenilir ve güzel yaşam alanları emanet etmek istiyoruz. TOKİ ile işbirliği halinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde hizmete sunduğumuz Kentsel Dönüşüm Projemiz kapsamında yapımı tamamlanan evlerimizde hak sahipleri ve diğer satın alanlar sağlıklı bir şekilde oturuyorlar ve memnun olduklarını bizimle paylaşıyorlar. Kaliteli ve güzel işçilik sayesinde Yeşiltepe’ye örnek bir kentsel dönüşüm projesi uygulanmıştır. Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuz hızla geliştiği içinde bizlerde bu gelişim sürecini sağlıklı bir planlı bir boyutta sürdürmek adına kentsel dönüşüm gibi projelere büyük bir önem veriyoruz. Kentsel Dönüşüm Projelerini yaygınlaştırmak ve her bölgemizi kaliteli ve güzel alanlarla donatmak adına yapımına başladığımız Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi ile Yeşiltopsöğüt Konutlarımızı kendi gücümüz ve imkânlarımız doğrultusunda gerçeğe dönüştüreceğiz. Her iki projemiz de, vatandaşlarımızın ve bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde, kentimizin estetik yapısına büyük değerler kazandıracak örnek projelerdir” şeklinde konuştu. Turgut Özal Mahallesi 1.Etap Kentsel Dönüşüm alanında tahliyesine karar verilen evlerin yüzde 90 oranında yıkıldığını aktaran Çınar, “2020 yılı Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle riskli alan ilan edilen Turgut Özal Mahallemizde depreme dayanıksız ve insan sağlığı açısından büyük riskler oluşturan ev ve binalarla ilgili resmi süreçlerimizi tamamladık. Vatandaşlarımızla 100’de 100 oranında anlaşmaya vardıktan sonra çalışmalarımıza hız verdik. Burada 66 adet parsel üzerinde ki 48 yapı içerisinde 83 adet bağımsız bölüm yer almaktaydı. Yıkım ihalelerini de yaptıktan sonra tahliyesine karar verilen evlerin büyük bir kısmının yıkımı gerçekleşti. Kalan binaları da belirlenen kurallar çerçevesinde yıkımını yaptıktan sonra belirlenen plan çerçevesinde ilerleyen projemizin önemli bir kısmını geride bırakmış olacağız. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasından sonra yapım ihalemizi gerçekleştirip,10 bin 500 metrekare net alan üzerine inşa edeceğimiz konutlarımızın ve yaşam alanlarımızın temelini atacağız. Planlı ve titiz bir çalışma döneminden sonra hak sahiplerine ve hemşerilerimize yeni konutlarını emanet edeceğiz. Bununla birlikte kat karşılığı ihale sürecimiz doğrultusunda yapılacak konutların tüm süreçlerini de yakından takip ederek, projemizin sorunsuz bir şekilde teslime edilmesini sağlayacağız. Yeni bir anlayış ve vizyonel bir bakış açısı ile yapımına hız verdiğimiz bu projemiz ile bölgemizdeki yaşam seviyesinin daha iyi bir seviyeye ulaşmasına katkı sunacağız. Modern konutlarımız ve yaşam alanlarımızla kentimizin estetik yapısına çok özel değerler katacağız. Böylesine kıymetli yatırımların gerçeğe dönüşmesinde büyük bir emek sarf eden Başkan Yardımcılarımıza, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüze, çalışmalarımıza desteklerini asla esirgemeyen Mahalle Muhtarımıza, mahalle sakinlerimize ve hak sahiplerine çok teşekkür ediyorum. El birliğiyle Yeşilyurt’umuzun geleceğine güzel bir eser daha emanet edecek olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz “ ifadelerini kullandı.
Yıkım çalışmalarını takip eden Turgut Özal Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmaz ve mahalle sakinleri de, Kentsel Dönüşüm Projesinden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundu.

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