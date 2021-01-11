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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’liler Çırmıhtı’daki restorasyon projelerini inceledi

İHA

MHP’liler Çırmıhtı’daki restorasyon projelerini inceledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP İl ve İlçe Teşkilatı Üyeleri, Kadim Çırmıhtı’nın tarihsel ve kültürel mirasının geleceğe taşınması adına baştan aşağıya restore edilerek farklı temalı müzelere dönüşen Tarihi Yeşilyurt Konakları ile bölgede gerçekleşen dönüşüm projelerini yerinde incelediler.
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile beraberindeki MHP heyeti, Malatya ve Yeşilyurt’un tarihi değerleri, kültürü, medeniyeti ve yöresel lezzetlerinin günümüzden geleceğe taşınmasını sağlayacak olan Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, Kent Belleği Müzesi, Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Butik Otel, Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Satışının yapıldığı Lokanta, (DAP) Halk Kütüphanesi, dönüşüm projesiyle bölgenin kimliğine yakışır seviyeye getirilecek olan Güreş Sahası başta olmak üzere ‘Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma’ projeleriyle sosyal dokuya uygunluğu artırılan sokaklar ve binaları incelediler.
Bölgede gerçekleşen yatırımlar hakkında misafirlerine detaylı bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile beraberindeki MHP heyetini, Kadim Çırmıhtı’da ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi.
Malatya ve Yeşilyurt’un çok sağlam temelden yükselen kadim medeniyeti ve kültürünü farklı projelerle iç ve turizme kazandırdıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “MHP Milletvekilimiz Sayın Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanımız Sayın Mesut Samanlı ile MHP İl ve İlçe Teşkilatımızın değerli mensuplarını tarihi, medeniyeti ve kültürüyle çok zengin bir potansiyele sahip Kadim Çırmıhtı’mız da misafir etmekten mutluluk duyduğumuzu öncelikle belirtmek isterim. Sayın Vekilimiz ve MHP Heyetiyle birlikte Lezzet Caddesi üzerinde bulunan ve yaptığımız dönüşüm projeleriyle farklı temalı müzelere dönüşümünü sağladığımız Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda detaylı bir inceleme gezisi düzenledik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerimizden olan ‘Lezzet Vadisi’, ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ ve ‘ Tarihi Yeşilyurt Konakları Restorasyon’ projemiz kapsamında Lezzet Caddemizde bulunan Konaklarımızı, bölgemizin sosyal dokusuna uygun bir mimari bakış açısı ve vizyonel yaklaşımlar neticesinde birbirinden değerli konaklar ve müzelere dönüşümünü sağladık. Konaklarımız gerek iç ve dış tasarımları, gerekse de sergilenen tarihi eşyalar ve servis edilen yöresel ikramlarıyla dikkat çekici bir yapıya dönüşmüştür. Malatya ve Yeşilyurt mutfağının eşsiz lezzetleri başta olmak üzere dokumacılık kültürü ve mahalle oyunlarımızın tüm boyutlarıyla sergilendiği müzelerimizle bu anlamda büyük bir farkındalık oluşturduk. Bölgemizin geçmişten bugüne kadar uzanan sosyal, kültürel, tarihsel ve kültürel zenginliklerini, her biri birbirinden değerli müzelerimiz ve dönüşüm projeleriyle ön plana çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konaklarımız, müzelerimiz, sosyal dokuya uygunluğu artan sokaklarımız, caddelerimiz, evlerimiz ve meydanlarımızla bölgemizin tarihsel zenginliğine değer katan yatırımlarda bulunduk. Milletvekillerimiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Kamu ve Kurum Müdürlüklerimiz, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerimiz, Muhtarlarımız, Medya Kuruluşlarımız ve Hemşerilerimizle hep birlikte el ele verip, tarihi bölgelerimizin tüm zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaştırmak adına çok güzel bir birliktelik oluşturduk. İnşallah Kadim Çırmıhtı’mız, oluşan bu güzel birliktelik ve dayanışma sayesinde turizmde cazibe merkezi
olacak ve hem bölgemizin hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız hem de bölgemizin ekonomik hayatına katkı sunmuş olacağız” diye konuştu.
Müzeleri, Konakları ve Butik Otel’i yakından inceleyen MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kadim Çırmıhtı’da gerçekleşen dönüşüm projelerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederken, Kent Belleği Müzesindeki anı defterine inceleme ziyaretine ilişkin düşüncelerini yazdı.
Çınar, ziyaretin sonunda Kahve Konağında ağırladığı MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile beraberindeki MHP heyetine kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahveyi ikram etti.

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