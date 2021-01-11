İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Malatya İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 1. Dönem Toplantısı yapıldı.

Kongre Kültür Merkezinde Vali Vekili Mustafa Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, yatırımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri yatırımların son durumu hakkında sunum yaptı. Toplantının açılışında konuşan Vali Vekili Mustafa Şahin, 2021 yılı 1.dönem itibarıyla Malatya'daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yaparak,” İlimizin 2020 yılı yatırım programında toplam 605 proje yer almaktadır. Uygulanan yatırım projelerimizin 381 adedi yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımıza aittir. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım projesi sayısı ise 224 ‘dir. 2020 yılı yatırımlarımızı yatırımcı kamu kuruluşlarımıza göre, belediyelerimize göre ve genel olarak değerlendirecek olursak; Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımları, proje sayısı 381 , toplam proje tutarı 5 milyar 861 milyon 540 bin TL, 2020 yılı ödeneği 1 milyar 64 milyon 226 bin TL, 2020 yıl harcaması 872 milyon 492 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 82 oldu.

Belediyelerimizin 2020 yılı yatırımları, proje sayısı 224, toplam proje tutarı 937 milyon 125 bin TL, 2020 yılı ödeneği 725 milyon 132 bin TL, 2020 yılı harcaması 424 milyon 127 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 58 oldu” diye konuştu.

Malatya'da 2020 yılı yatırım programında yer alan toplam 605 projenin tutarının 6 milyar 798 8 milyon 665 bin TL olduğunu dile getiren Şahin,” İlimizin 2020 yılı toplam kamu yatırımları, yerel yönetim yatırımları dahil proje sayısı 605, toplam proje tutarı 6 milyar 798 milyon 665 bin TL, 2020 yılı ödeneği 1 milyar 789 milyon 359 bin TL, 2020 yıl harcaması 1 milyar 296 milyon 619 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 73. 2020 yılında genel olarak projelerimizin262 adedi tamamlanmış, 198 adedi devam etmekte, 45 adedi ihale aşamasında, 11 adedi tasfiye edilmiş, 89 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamamıştır” şeklinde konuştu.

Daha sonra kurum müdürleri de yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi.

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