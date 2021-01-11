Galatasaray kafilesi Malatya'da

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Taha AYHAN / MALATYA (DHA) Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.

Saat 17.30'da Malatya Erhaç Havalimanı'na ulaşan sarı kırmızılı kafileyi taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e ilgi gösteren taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıya çiçek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak taraftarların yanına giderek verdikleri destek için teşekkür etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile taraftarların görüntüleri

Futbolculardan görüntüler

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-11 18:10:11



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