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Derme Deresi Islah Projesi ikinci etap çalışmaları sürüyor Başkan Güder: “Projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz”

İHA

Derme Deresi Islah Projesi ikinci etap çalışmaları sürüyor Başkan Güder: “Projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte Şehit Fevzi Mahallesi’nde yapımı devam eden Derme Deresi Islah Projesi’nin 2.etap çalışmalarını inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Derme Deresi Islah projesini çok önemsiyoruz ve projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Şehit Fevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil ve Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas ile birlikte Şehit Fevzi Mahallesi’nde yapımı devam eden Derme Deresi Islah Projesi’nin 2.etap çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Hayata geçirdiği projelerle Battalgazi’yi geleceğe hazırlayan Başkan Güder, türkülere konu olmuş Derme Deresi’ndeki Islah çalışmasını başlatmanın haklı gururunu yaşadığını belirtti. Türkülere konu olmuş Derme Deresi ıslahının uzun vadeli projeler olduğu hatırlatarak, yapılan ıslah çalışmasını çok önemsediğini dile getiren Başkan Güder, 2021 yılında çalışmalarına başlanılacak olan 1.etap çalışmasıyla 2.etabın birleştirilmesinin ilçenin çehresini değiştireceğine işaret etti.
İki mahalleyi ihya edecek bir projeyi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hayata geçirdiğini belirten Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas, “Derme deresinin ıslahıyla, mahallemizdeki kirlilik ortadan kalkmış oldu. Malumunuz üzere projenin Sivas caddesine kadar derinliği var. Taşkın deresi olması nedeniyle o bölgeye kadar projenin alınmasını bizler de istiyorduk ve Başkanımız Osman Güder’in yoğun gayretleriyle proje hayata geçti. Buradaki ıslah çalışması tamamlandı. Bundan sonra çevre düzenlemesi var. 2 mahalleyi birden ihya edecek ve kalkınmasına destek olacak bir projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtar Cengil: “Mahallemizi ihya edecek bir proje hayata geçiyor”
Şehit Fevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil ise “Gerçekten uzun yıllardır çözüm bekleyen proje sonunda hayata buldu. Şehit Fevzi mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışması birlikte derme deresi ilçemize değer katacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder: “Derme deresi bizim için çok önemli projeydi”
Bölgenin kaderini değiştirecek bir projeye imza attıklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Derme deresi bizim için çok önemli proje. Başkan olmadan öncede bu proje bizim hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Şükürler olsun ki bunu hayata geçirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak ve bölgenin kaderini değiştirecek çok önemli vizyon projelerden bir tanesi. Malumunuz bu tür projeler uzun vadeli projelerdir. Devlet Su İşleri ile beraber yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 2.etap ıslah çalışmasını geçtiğimiz günler itibariyle bitirmiş olduk. İnşallah hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte Battalgazi Belediyesi olarak buranın çevre düzenlemesine başlayacağız. Geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri ve Bakanlıklarla yapılan görüşmelerde 2.etabı da buna dahil edeceğiz. Amacımız kısa bir süre içerisinde bu projeyi bölgeye kazandırmak ve bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını ortadan kaldırıp insanlara cazip mekanlar sunmak. Vatandaşımızın rahat edebileceği sayfiye alanı, gezinti yerleri, bisiklet yollarını, oturma alanlarını, kafeteryaları ve okuma salonlarının olduğu güzel bir alanı inşallah kısa bir sürede hayata geçirmiş olacağız. Şimdi nasıl çalışmaları incelemek için buradaysak, açılışında da bizler yine hep beraber olacağız. Bugün bize eşlik eden herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Milletvekili Kahtalı: “Derme deresi gerekli ve gecikmiş bir projeydi”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçede güzel bir projeye imza attığının altını çizen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Battalgazi ilçesi için güzel bir projenin Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından başlatılması oldukça mutluluk verici. Projede başkanımın çok büyük gayretleri oldu. Özellikle bu projenin Bakanlığımız tarafından bütçelendirilmesi için defalarca Ankara’ya geldi. Battalgazi’mizin için derenin ıslahı önemli bir projedir. İlçedeki hemşerilerimiz burayı kullanmış olacaklar. Battalgazi Belediye Başkanımız göreve geldiği ilk günden beri projelerini devam ettiriyor. Alt yapının daha sağlıklı olabilmesi için gerekli ve gecikmiş bir projeydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duran: “Battalgazi’mize ve mahallemize hayırlı olsun”
Çevreyolu altı olarak nitelendirilen mahallelerimizde güzel çalışmalar yapıldığının altını çizen Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Öncelikle projede büyük emekleri olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Gerçekten çevreyolunun altı olarak nitelendirdiğimiz ve dezavantajlı sayılabilecek mahallelerimizde böyle güzel projelerin hayata geçirilmesi çok önemli. Battalgazi’mize ve mahallemize hayırlı olsun. İnşallah buranın açılışını yapmakta nasip olur. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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