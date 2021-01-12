PKK/KCK terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

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Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arguvan ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

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