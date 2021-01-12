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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anayurt Bulvarı’nın 2. etap çalışmaları devam ediyor

İHA

Anayurt Bulvarı’nın 2. etap çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya’nın ulaşım ve trafikte yaşanan yoğunluğun ortadan kaldırılması için yeni alternatif yol çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anayurt Bulvarı 2. Kısım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gürkan, ‘’Amacımız Malatya’mıza hizmet noktasında yeni alternatif yollar açarak trafik yoğunluğunu azaltmak “dedi.
İnceleme gezisinde Başkan Gürkan’a daire başkanları şube müdürleri ve Doğalgaz Şirketi Müdürü de eşlik etti. Anayurt Bulvarı’nın 2. kısmında altyapı ve hafriyat çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert, ’’Anayurt Bulvarı’nın 2. kısmı olan Özhan Sanayi Sitesi ile Anemon Oteli’ne bağlanacağı yolun hafriyat ve alt yapı çalışmalarını tamamladık. Bahar mevsimiyle birlikte yolun asfaltlanmasını gerçekleştirip, Malatya trafiğine açacağız’’ şeklinde konuştu.
Özhan Sanayi bölgesine ayrıca yeni bir doğalgaz hattı inşa edildiğini belirten Aksa Doğalgaz Şirket Müdürü Güngör Ateş ise, “Malatya’ya özel bir yol yapılıyor buraya, Malatya için çok önemli bir bağlantı yolu. OSB hattı olduğu için gazı kesemiyoruz özel aparatlarla gazı kesip kepleyeceğiz ve yeni çekilen hatla gazı vereceğiz. Baya meşakkatli bir imalat yeter ki Malatya’ya hizmet olsun” ifadelerini kullandı.
Yeni bağlantı yolunun Malatya’ya kazandırması noktasında gerekli çalışmaların sürdüğünü dile Getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Anayurt Bulvarı’nın ikinci kısmındaki çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda doğalgaz deplase çalışmaları yapılıyor. Tabi burada ki doğalgaz ana borusu sanayiyi beslediği için tabi sanayide ki doğal gaz kesintisinin fabrikalardaki üretim ve istihdam noktasında çok olumsuz etkilerinden dolayı buraya paralel yeni bir hat döşenerek doğal gazı kesmeden yeni borudan sanayi bölgesine doğalgaz verilmesi noktasında mevcut doğalgazın deplasesi gerçekleşiyor. Hakikaten meşakkatli ve maliyetli bir çalışma. Netice itibariyle Malatya trafiğine özellikle Anayurt Bulvarı’nın yüzde 40’ını aldığını görüyoruz. Bu Anayurt Bulvarı’nın ikinci kısmının beyler deresi aksı diye tabir etiğimiz Anemon Oteli’nin bulunduğu bölgeyi birleştirme noktasında arkadaşlarımız yol açma çalışmalarını bitirip sıkıştırma işlemini tamamladılar. İnşallah bu doğalgaz hattının da deplasesi gerçekleştiğinde Anayurt Bulvarı’ndan direk Anemon Oteli kavşağına gitmesi ve yol aksının, trafik yoğunluğunun buradaki yol yükünün de yüzde 40’ını alarak ana hattımızı rahatlatmayı hedefledik. Trafik ve ulaşımın rahatlaması için diğer bölgelerde de çalışmalarımız sürmektedir. Bu yeni açılacak yolumuzun akabinde İnşallah 2022 yılına kadar kuşak yollarımız da tamamlanacak. Buradaki çalışmaları yapan Yol ve Alt Dairesi Başkanlığımıza ve deplase çalışmaları yapan Doğalgaz Şirket Müdürü şahsına ve ekibine teşekkür ediyor, Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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