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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kale’de deprem konutları kura ile sahiplerini buldu

İHA

Kale’de deprem konutları kura ile sahiplerini buldu

Malatya’nın Kale ilçesinde yapımı tamamlanan 309 konuttan 246’ısı kura çekimi ile sahiplerini buldu.
24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçelerin arasında yer alan Malatya’nın Kale ilçesinde yapılan deprem konutları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Kale İlçesi İzollu İlkokulu Konferans Salonunda yapımı tamamlanan 309 adet konutun teslim törenine Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İlçe Belediye Başkanı Murat Koca, Büyükşehir Belediyesi adına Vahap Erdem, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, siyasi parti temsilcileri, TOKİ temsilcileri, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.
Programda konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Yaklaşık bir yıl önce 24 Ocak günü Malatya ve Elâzığ bir felaket yaşadı. Devletimiz gücünü gösteriyor her daim. Deprem felaketi ile birlikle o gece boyunca ilgili kurumlarımızla birlikte depremden etkilenen ilçelerimize intikal ettik. Bütün imkânlarıyla seferber olan başta AFAD olmak üzere, Çevre Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza teşekkürlerimizi arz ederim. Yüce Türk Devleti milletiyle bir bütün olmuş bir devlet ki daha bir yıl olmadan konutlarımızı telim ediyoruz” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise “24 Ocak’ta olan depremde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca aynı günün gecesinde Malatya’ya geldiler. Pütürge’ye, Doğanyol’a bu bölgeye geldiler ve yaraların hemen sarılacağını ifade ettiler. Bizlerle beraber olarak bu acıyı bizlerle birlikte yaşadılar. Ben bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hemen ertesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya ya gelerek depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelip acılarını paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yıl içerisinde buradaki mağduriyetin giderileceği talimatını verdi. Bakanlarımız da bu anlamda hemen çalışmalara başladılar. Ayrıca Belediyelerimiz ve muhtarlarımız da bizlere destek oldular, çok gayret ettiler onlar da gece gündüz demeden bizlerle birlikte çalıştılar. Bu anlamda birlik ve beraberliğin, Büyük Devlet olmanın gerçeğini zemininde, yerinde görmüş olduk” ifadelerine yer verdi.
Malatya Valisi Aydın Baruş’ta şu anda 4 ilçede hala devam eden 3 bin 694 deprem konutu inşaatının olduğunu belirterek “208 konutu Pütürge ilçemize teslim etmiştik. Bugün de 309 konutu Kale ilçemizde vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bu konutlardan hak sahibi olan vatandaşlarımız öncelikli olmak suretiyle yararlanıyorlar. Daha sonrasında ise inşallah sosyal konut kapsamında kalan konutlarda diğer vatandaşlarımız istifade edecekler” dedi.
Pütürge, Doğanyol, Kale ve Battalgazi’nin bir kesiminde coğrafi şartların elverişsiz olduğunu da anımsatan Baruş, “Yeterli parsel alanı genişliği bulunmamakla birlikte konut yapımı için hisse olarak yaşanan bir takım olumsuzluklardan dolayı bazı vatandaşlarımız konutunu yapacak yer gösteremiyor. Bu konuda maalesef birçok vatandaşımız da bu müsait olmayan koşullarda ki yerime konut yapılabilir mi diye hala beklemede. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bu vatandaşlarımız lütfen şehir merkezine veya mahallelere toplu olarak yapılan alanları tercih etsinler. Sağlıklı konutları, altyapısı tamamlanmış konutları tercih etsinler. Çünkü artık konut yapımı mümkün olmayan alanlarda yaşamlarını devam ettirmeleri mümkün görülmüyor” ifadelerine yer verdi.
Vatandaşların hasarlı konutların içerisinde yaşamasına gönüllerinin razı olmadığını kaydeden Baruş, “Vatandaşlarımızdan ricamız yeterli konutumuz var. Şu anda 4 ilçemizde şu ana kadar tespit edilen hak sahibi sayısı 2 bin 955 orta hasarlı konutları da dahil ettiğimizde sayı 3014. Şu anda yapımı devam eden 3694 komutunuz var. Fazlasıyla var. Bu konut sayısı ileriki günlerde 5 bini de geçebilir. Bu nedenle yeterli konut stokumuz var ve bu konutlardan tercih ettikleri takdirde de kışın sıcak çok rahat yaşayabilecekleri altyapısı ile çevre düzenlemesiyle her şeyiyle mükemmel bu alanlarda yaşamlarını devam ettirebilirler” dedi.
Bugün 309 konutun teslim programının gerçekleştirdiğini ve bunlardan 246’ısının hak sahiplerine kura çekimi ile verildiğini belirten Baruş, “İki Gazimize kura çekmeden evlerini teslim edeceğiz. 246 hak sahibine de kura neticesinde evlerini teslim edeceğiz. 248 vatandaşımız bugün evlerine kavuşacaklar. Kale ilçemiz de altyapısı ile çevre düzenlemesi ile modern bir görüntüye kavuşuyor. İnşallah bundan sonraki yaşamları deprem korkusundan uzak, içinde yaşayacağı zaman endişe duymayacakları bir ortamda ailesiyle hayatlarına devam edecekler. Diğer taraftan mahallelerimizde yapılan köy evleri ile ilgili de çalışmalar devam ediyor şu anda Kale ilçemizde 214 köy evi inşaatı devam ediyor. Konutlarımızın hayırlı olmasını diliyor, sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından kura çekimi ve anahtar teslim göreni gerçekleştirildi.

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