Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Linnes’in sağ taraftan penaltı noktası üzerine gönderdiği meşin yuvarlağa Emre Akbaba’nın vuruşunu kaleci Ertaç çeldi. Dönen topu savunma araya girerek kornere gönderdi.

27. dakikada Zeki Yavru’nun ceza alanı dışı sağ çaprazında kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta top üstten auta gitti.

30. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük, topu rakip ceza sahası dışına kadar sürdükten sonra pasını sağ çaprazdaki Zeki Yavru’ya aktardı. Bu oyuncunun ceza alanına girerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Saracchi’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Diagne, topu ayağıyla yumuşatarak yanındaki Emre Akbaba’nın önüne indirdi. Emre'nin vuruşu üstten dışarı çıktı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya xx, İsmail Şencan xx, Serkan Ok xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Issam Chebake xx, Wallace, Semih Kaya xx, Teenage Hadebe xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Zeki Yavru xx, Moryke Fofana xx, Umut Bulut xx, Adem Büyük xx, Kubilay Kanatsızkuş xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Murat Akça, Bülent Cevahir, Ahmet Ildız, Fernando Zuqui, Olcay Şahan, Jody Lukaki, Mustafa Eskihellaç, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray: Fatih Öztürk xx, Martin Linnes xx, Christian Luyindama xx, Marcao xx, Marcelo Saracchi, xx Taylan Antalyalı xx, Younes Belhanda xx, Emre Akbaba xx, Emre Kılınç xx, Ryan Babel xx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Valentine Ozornwafor, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Jesse Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim

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