Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

İHA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Normal süresi 00 sona ererken, uzatmalar da 11 bitti. Penaltılarda 76, toplamda da 87 kazanan sarıkırmızılılar, çeyrek finale çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Belhanda’dan aldığı pasta Babel’in ceza yayı üzerinden çektiği sert şut kaleci Ertaç’ta kaldı.
85. dakikada Linnes ceza sahasına girmeden pasını Emre Kılınç’a verdi. Emre’nin ceza alanı içi sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci ayaklarıyla çeldi.
102. dakikada Etobo’nun çıkarken kaptırdığı topta Umut Bulut’un ceza sahası dışı sağ çaprazında kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şut ağlarla buluştu 10
120+1. dakikada sol kanatta ceza sahasına yakın mesafeden kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram’ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 11

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Özgür Yankaya xx, İsmail Şencan xx, Serkan Ok xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Issam Chebake xx, Wallace, Semih Kaya xx, Teenage Hadebe xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Zeki Yavru xx (Ahmed Ildız dk. 71 x), Moryke Fofana xx, (Jody Lukoki dk. 96 x) Umut Bulut xxx (Murat Akça dk. 120 ?), Adem Büyük xx (Olcay Şahan dk. 96 ? (Jetmir Topalli dk. 99 x)), Kubilay Kanatsızkuş xx (Mustafa Eskihellaç dk. 71 x)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Fernando Zuqui
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Galatasaray: Fatih Öztürk xx, Martin Linnes xxx (Şener Özbayraklı dk. 114 ?), Christian Luyindama xx, Marcao xx, Marcelo Saracchi xx (Emre Taşdemir dk. 68 x (Ömer Bayram dk. 104 x)) Taylan Antalyalı xx, Younes Belhanda xx (Oghenekaro Etebo dk. 68 x), Emre Akbaba xx (Oğulcan Çağlayan dk. 91 x), Emre Kılınç xx, Ryan Babel xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 68 x), Mbaye Diagne xx
Yedekler: Okan Kocuk, Emin Bayram, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Umut Bulut (dk. 102) (Yeni Malatyaspor), Luyindama (dk. 120+1) (Galatasaray)
Penaltılar
Atanlar: Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Marcao, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç (Galatasaray), Ahmed Ildız, Jody Lukoki, Issam Chebake, Youssouf Ndayishimiye, Wallace, Murat Akça (Yeni Malatyaspor)
Kaçıranlar: Mustafa Eskihellaç, Jetmir Topalli (Yeni Malatyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Hadebe, Chebake (Yeni Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli ağır ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - ...
Akçadağ Belediyesinden esnaflara pandemi desteği
YEREL HABERLER Akçadağ Belediyesinden esnaflara pandemi desteği
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - ...
Kale’de deprem konutları kura ile sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Kale’de deprem konutları kura ile sahiplerini buldu
Özel Mimar Sinan Meslek Lısesi öğrencilerinden yeni buluş
YEREL HABERLER Özel Mimar Sinan Meslek Lısesi öğrencilerinden yeni ...
MTÜ’den tarımsal eğitim ve öğretim etkinliği Karabulut: “Tarım bir sanattır”
YEREL HABERLER MTÜ’den tarımsal eğitim ve öğretim ...
Anayurt Bulvarı’nın 2. etap çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Anayurt Bulvarı’nın 2. etap çalışmaları devam ediyor
Gürkan: “Vatandaşlarımızın fikir ve görüşleri bizim için önemli”
YEREL HABERLER Gürkan: “Vatandaşlarımızın fikir ve görüşleri bizim ...
Jandarma’dan Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Jandarma’dan Covid-19 denetimi
5 il için yağış uyarısı
YEREL HABERLER 5 il için yağış uyarısı
Terör örgütünün yaşam malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Terör örgütünün yaşam malzemeleri ele geçirildi
PKK/KCK terör örgütü propagandasına 1 gözaltı
YEREL HABERLER PKK/KCK terör örgütü propagandasına 1 gözaltı
Derme Deresi Islah Projesi ikinci etap çalışmaları sürüyor Başkan Güder: “Projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Derme Deresi Islah Projesi ikinci etap çalışmaları ...
Yeni Malatyaspor’a Tetteh ve Acquah şoku
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’a Tetteh ve Acquah şoku
Başkanlar Çırmıhtı’daki restorasyon projelerini inceledi
YEREL HABERLER Başkanlar Çırmıhtı’daki restorasyon projelerini ...
Çavuşlu Mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çavuşlu Mahallesi karantinaya alındı
Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı
Esnaftan askıda çiğköfte kampanyası
YEREL HABERLER Esnaftan askıda çiğköfte kampanyası
Malatya'da 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
FETÖ’den ihraç edilen polisler define ararken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’den ihraç edilen polisler define ararken ...
Başhekim Beytur’dan aşı açıklaması
YEREL HABERLER Başhekim Beytur’dan aşı açıklaması