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Galatasaray kupada çeyrek finalde

DHA

Galatasaray kupada çeyrek finalde


Yeni Malatyaspor Galatasaray: 1-1 (6-7)Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)  STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Serkan Ok, İsmail Şelcan
YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Umut (Dk. Murat Akça), Wallace, Hadebe, Fofana (Dk.95 Lukoki), Semih, Youssuf, Chebake, Zeki (Dk.70 Ahmed), Kubilay (Dk.70 Mustafa), Adem (Dk.95 Olcay, Dk.98 Topalli)
GALATASARAY: Fatih Taylan, Babel (Dk.67 Muhammed), Belhanda (Dk.67 Peter), Linnes (Dk.113 Şener), Emre, Luyindama, Saracchi (Dk.67 Emre Taşdemir, Dk.103 Ömer Bayram) Marcos, Emre Kılıç, Diagne
GOLLER: Dk.100 Umut (Yeni Malatyaspor) - Dk.120 Luyindama (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Hadebe, Chebake (Yeni Malatyaspor)Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucu 7-6 mağlup etti. Bu galibiyet sonrası Galatasaray, kupada çeyrek finale yükselmeyi başardı.
2'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre, yerden şutunu çekti. Kaleci Ertaç'ın kurtardığı topu Chebake kornere gönderdi. 
26'ncı dakikada Zeki, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleyi gören bir noktadan please şutunu çekti. Top üst ağlarda kaldı.
29'uncu dakikada Adem, orta alandan topla birlikte rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Zeki'nin sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
39'uncu dakikada sol kanattan verilen pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Akbaba, şutunu çekti, top üstten auta çıktı.
57'nci dakikada Babel, ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği sert şutunu kaleci Ertaç iki hamlede kurtardı.
78'inci dakikada Mustafa'nın ceza sahası içerisine açtığı ortada meşin yuvarlak son anda savunmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
85'inci dakikada sağ kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı korner atışına iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.
86'ncı dakikada Galatasaray savunmanın hatasında Umut Bulut'un kaptığı topu Youssuf'a aktardı. Ceza sahası sağ çaprazından Youssuf'un yerden çektiği şut kale direğinin dibinden auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele uzatmalara kaldı.
96'ncı dakikada ceza sahası dışından Diagne'nin çektiği şutu kaleci Ertaç kurtardı.
100'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut sert şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.
115'inci dakikada Muhammed'in ceza sahası çizgisinden çektiği sert şutu kaleci Ertaç kurtardı.
120'nci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşa iyi yükselen Luyindama'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Uzatma dakikaları da 1-1'lik eşitlik ile noktalanarak, karşılaşma penaltılara kaldı.
Penaltılarda Galatasaray 7-6'lık skorla Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek çeyrek finali yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-12 23:57:04

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