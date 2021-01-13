Pandemi sürecinde sokak hayvanları için öneriler

Malatya'da veteriner hekim Erkan Doğan, pandeminin devam ettiği soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakılması gerektiğini söyleyerek, neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Malatya’da Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, pandemi süreci, kış aylarındaki soğuk hava şartları ve bir de kuraklığın baş göstermesiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için önerilerde bulunarak, “Birtakım basit önlemlerle hayvanların yaşam şartları kolaylaştırılabilir” dedi. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yapılabilecek birkaç iyiliğin hayvanların besine ulaşmasına yardımcı olabileceğini ifade eden Doğan, “Bu zorlu süreçte sokakta yaşayan sevimli dostlarımıza yüzümüzü çevirmemiz gerekir. Kedi ve köpeklerin ve doğada yaşayan kuşların büyüme, üreme ve günlük faaliyetleri için yaşam payı enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu süreçte bu yaşam ihtiyaçları için onlara bir el uzatarak faydalı olabiliriz. Binaların merdiven, duvar kenarları, balkon altları gibi ulaşabilecekleri alanlara evde hazırlanan diyetler ya da ticari mamalar konulabilir. İçlerine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapılabilir. Bu aylarda suya ulaşmaları da çok zorlaşmakta. Yine korunaklı bir yere bir kap içerisine su konularak ulaşmaları sağlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus metal kaplarda su çabuk donar, belli aralıklarla gözlemleyip değiştirmekte fayda var. Suya 1 damla zeytinyağı damlatılabilir. Bu da aroma açısından faydalı olabilir. Marketlerde satılan ticari mamalar evde hazırlanabilir. Bidonu keserken dikkatli olmak gerekiyor fazla keskin olmasın ki hayvanları zarar görmesin. Burada vatandaşlarımız karton kutular yapabiliriz. Kutu üzerinde barınak yapabiliriz. Su ve kar gelmeyecek yerler koymak gerekiyor. Sokak hayvanları rahat bir şekilde mamalarını yesinler. Can dostlarımız kış mevsiminde yemeksiz bırakmayalım. Pandemi sürecinde şöyle bir durum var. İnsanlar kadar can dostlarımıza etkileniyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda, sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. En basit bir şekilde sokak hayvanlarına yardımcı olabilir evde hazırladığımız basit yollarla mamalarını verebiliriz” dedi.



“Sokak hayvanları için kısa film yaptık”

Veteriner Hekim Doğan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayvan sevgisi ve refahını konu alan kısa ve orta metraj film çekimlerinin ilkini tamamladıklarını, sosyal ağlarda ilgiyle takip edildiğini belirterek, çekimlerin süreceğini de sözlerine ekledi.

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