AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanlığı’na Tav atandı

AK Parti Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gençlik Kolları Yönetim Kurulu yeniden belirlenirken, başkanlığa Salih Tav atandı.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atana Salih Tav yaptığı açıklamada, “AK Parti, bu güne kadar girdiği her seçimlerde en fazla oy oranını alan parti olmuştur. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kurulduğu günden bu güne milletin gönlünde taht kurmuş olmasıdır. Bizde bu sorumluluğun bilin bilinci içerisinde çalışmalarımı ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Allah’ın izniyle. ‘Gençlere siyasette yer vermek ustalığın şiarındandır” diyen Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız ile yol arkadaşlığı yapacak gençler olarak çok şanslıyız. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri gençlerin omuzunda yükselecek biz de hedeflerimiz doğrultusunda her gencin gönlüne girmeyi kendimize şiar ederek, cadde cadde, sokak sokak AK Dava’yı ve AK İcraatları anlatacağız inşallah” ifadelerine yer verdi.

Tav, AK Parti’yi 2023 hedeflerine taşıyacak Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyelerini şöyle açıkladı:

“Abdullah Furkan Özkaya, Ahmet Karabulut, Ali Karadeniz, Aslıhan Nida Derinpınar, Aybüke Boskuş, Ayşegül Han, Bahar Akçadağ, Bayram Fırat, Birol Öcal, Buğra Can Fırat, Burcu Yılmaz, Celal Akbaş, Ege Akmil, Fatma Kılıç, Furkan Duman, Lütfü Gökçe, Miraç Deniz, Miraç Koç, Muhammed Selim Atmaca, Nidanur Uludağ, Oğuzhan Ataş, Osman Kıraçlı, Özlem Taztepe, Samet Güneş, Sena Canpolat, Sena Özcan, Şamil Boztepe, Şülay Bozdağ ve Turgut Akgün.”

