Akçadağ sisten kayboldu

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Malatya'nın Akçadağ yoğun sis etkili oluyor.

Akçadağ ilçesi'nde sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle ilçe merkezinde adeta göz gözü görmedi. Yer yer hafif yağışında etkili olduğu oluştuğu ilçede sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken,sürücüler de zor anlar yaşadı.

İlçenin yüksek kesimlerinden çekilen sis, adeta kartpostallık görüntüler oluştururken, sisin etkisinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.

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