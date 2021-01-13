Profesör Bakan’dan serbest bölge ticareti için kural vurgusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Profesör Bakan’dan serbest bölge ticareti için kural vurgusu

İHA

Profesör Bakan’dan serbest bölge ticareti için kural vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Bakan, serbest ticaret bölgeleri anlaşmalarının kurum ve kuralları olmadıkça başarılı olamayacağınıı belirtti.
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında çevrim içi online olarak düzenlenen ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Selahattin Bakan’ın katıldığı panelde, bölgesel ekonomik örgütlerin oluşumu ile Avrupa Birliği’nin kurumsal açıdan örgütlere etkisi konuşuldu.
Ekonomik örgütlerin kurallar olmadan başarılı olmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Selahattin Bakan, Avrupa Birliği’ne bakarak dünyada diğer bölgesel ekonomik örgütlerin nasıl şekillenmesi gerektiğinin anlaşılabileceğini belirtti. Bakan, serbest ticaret bölgeleri anlaşmalarının kurum ve kuralları olmadıkça başarılı olamayacağının altını çizdi ve hiçbir bölgesel ekonomik örgütün zararlı olmadığını söyledi.
Prof. Dr. Selahattin Bakan, küresel ve çok kutuplu bir dünyaya doğru gidildiğini, yeni bir dünya savaşının çıkmaması ve dengelerin yeniden kurulması için birbirine zıt olmayan yeni ekonomik örgütlerin, kurum ve kurallarıyla beraber oluşması gerektiğine dikkat çekti. Ekonomik teşkilatların tarihi ile ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Selahattin Bakan, sanayileşmenin başlamasıyla birlikte sınıflı toplumun yeniden ortaya çıktığını, ham madde ve pazar ihtiyacı dolayısıyla iç savaşların yaşandığını ve tüm bunların otoriter düşünce sahiplerini ortaya çıkardığını vurguladı.
2. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin Avrupa üzerindeki tehditleri dolayısıyla bölgesel işbirliklerinin tartışılmaya başlandığını ifade eden Bakan, Avrupa Birliği’nin kökenlerinin 1951 yılında kurulan Avrupa Kömür Çelik Teşkilatı ve 1957 yılında kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na dayandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Büyükşehir Meclisi, 2021'in ilk toplantısını yaptı Gürkan: “Alacağımız kararlar Malatyamıza ve insanımıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Meclisi, 2021'in ilk toplantısını ...
Akçadağ sisten kayboldu
YEREL HABERLER Akçadağ sisten kayboldu
AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanlığı’na Tav atandı
YEREL HABERLER AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanlığı’na Tav ...
Malatya’da engelli ve aileleri için çalıştay
YEREL HABERLER Malatya’da engelli ve aileleri için çalıştay
Battalgazi Belediyesi’nden sağlık yatırımına büyük destek
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden sağlık yatırımına büyük ...
Malatya'da üreticilere 1 milyar 125 milyon liralık hibe desteği
YEREL HABERLER Malatya'da üreticilere 1 milyar 125 milyon liralık ...
Başkan Çınar, değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceledi Çınar: “Doğa harikası bölgelerimizi turizme kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, değişim ve dönüşüm yatırımlarını ...
Üniversiteliye hayallerindeki işi kurma imkanı
YEREL HABERLER Üniversiteliye hayallerindeki işi kurma imkanı
Pandemi sürecinde sokak hayvanları için öneriler
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde sokak hayvanları için öneriler
Mezar başında keman çaldırdı
YEREL HABERLER Mezar başında keman çaldırdı
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından
Hamza Hamzaoğlu: "Futbolda bazen kazandık derken, kaybedebiliyorsunuz"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Futbolda bazen kazandık derken, ...
Fatih Terim: "Geç oldu bizim için, güç oldu açıkçası ama oldu"
YEREL HABERLER Fatih Terim: "Geç oldu bizim için, güç oldu açıkçası ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Galatasaray kupada çeyrek finalde
YEREL HABERLER Galatasaray kupada çeyrek finalde
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli ağır ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - ...
Akçadağ Belediyesinden esnaflara pandemi desteği
YEREL HABERLER Akçadağ Belediyesinden esnaflara pandemi desteği
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 0 - ...
Kale’de deprem konutları kura ile sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Kale’de deprem konutları kura ile sahiplerini buldu
Özel Mimar Sinan Meslek Lısesi öğrencilerinden yeni buluş
YEREL HABERLER Özel Mimar Sinan Meslek Lısesi öğrencilerinden yeni ...