Malatya Büyükşehir Meclisi, 2021'in ilk toplantısını yaptı Gürkan: “Alacağımız kararlar Malatyamıza ve insanımıza hayırlı olsun”

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısında komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlık ettiği meclis toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediye Meclisi olarak 2021 yılında alacağımız kararların Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Gürkan, Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Lice’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’e ve Büyükşehir Belediye Binası Mimarı Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp’e Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan 2021 yılında görev yapacak olan Denetim Komisyon üyelerinin de seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda; Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, İbrahim Aydoğan, Selim Gültekin ve Emin Kılıçaslan seçildi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarının ise her ayın 2. haftası Çarşamba günleri yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca meclis üyelerine ödenecek huzur ücreti ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan sözleşmeli personellerin ücretleri de belirlendi.

Büyükşehir Belediye Meclis Ocak ayı toplantısının ikinci birleşimi, 19 Ocak Salı günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.

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