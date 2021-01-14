Malatya'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Koronavirüs aşısı tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da yapılmaya başlandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan aşı odalarına gelen sağlık çalışanları tek tek aşılandı. Sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı vurulan Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, "Tünelin ucundaki ışığı gördük" dedi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-14 11:44:37



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