Batttalgazi'ye Gençlik Merkezi müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batttalgazi'ye Gençlik Merkezi müjdesi

İHA

Batttalgazi'ye Gençlik Merkezi müjdesi

Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi ve Eskimalatya’daki Sentetik Çim sahada inceleme yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz. Gençlik merkezimizi 2021 yılında gençlerimizin istifadesine sunacağız” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Ekrem Dağ, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile birlikte Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi ve Eskimalatya’daki Sentetik Çim sahada incelemelerde bulundu. Eksiklikler hakkında Müdür Kayhan’da bilgiler alan Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder, gençlere yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu hatırlatarak, Hanımın Çiftliği Gençlik merkezini, 2021 yılında gençlerimizin istifadesine sunacaklarını belirtti.

Özel çocuklarla oyun keyfi
Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’nde özel gereksinimli çocuklara yönelik düzenlenen özel etkinliğe de katılan Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder, özel çocuklarla yakından ilgilendi. Özel çocuklarla birlikte karşılıklı oyun oynayan Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder, özel gereksinimli çocukların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmeyerek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Milletvekili Kahtalı’ya forma hediye edildi
Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’nden sonra Eskimalatya’da atıl durumunda bulunan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in girişimleri ile yenileme çalışması yapılan Karahan mahallesindeki Sentetik Çim sahada incelemelerde bulundu. Güzel bir stadın ilçeye kazandırıldığını belirten Milletvekili Kahtalı, hizmetlerinden dolayı Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti. Başkan Güder ve Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız, inceleme sonrasında Milletvekili Kahtalı’ya üzerinde isminin yazdığı ‘44’ numaralı Battalgazi Belediyespor forması hediye etti.

Başkan Güder: “Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz”
Gençlik Merkezlerinin önemine değinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Onlar bizim geleceğimiz. Gençliğe yapılan hiçbir yatırım boşa giden bir yatırım değildir. Battalgazi Belediyesi olarak gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk yatırımları ilçemiz ile buluşturacağız. Gençlik merkezlerimizden yüzme havuzlarına, basketbol ve voleybol sahalarından birçok halı sahayı ilçedeki gençlerimiz ile buluşturacağız. Bugün kaymakamımız, vekilimiz, teşkilatımız ve il müdürümüz ile birlikte Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi’mizi ziyaret ettik. Gençlik Merkezlerimiz, gençlerimiz için çok ama çok önemli merkezlerdir. Malumunuz burası eskiden Hanımın Çiftliği Belediyesi hizmet binasıydı. Biz devri olduktan sonra Battalgazi Belediyesi olarak burayı Gençlik Spor Bakanlığımız ile Gençlik Merkezi’ne dönüşünü sağladık. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimizi burada avantajlı hale getirme ve gençlerimizin güzel vakit geçirmelerini sağlama noktasında bu çalışmalarımıza imza attık. Gençlik Merkezi’miz şuanda açılışı yapılacak durumda. Bilindiği gibi bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki bahar döneminde açılışını yaparak gençlerimizin istifadesine sunacağız. Bölgeye ciddi bir katkı sunacağına canı yürekten inanıyorum. Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Milletvekili Kahtalı: “Başkanımız gençlere ayrı bir önem veriyor”
Belediye hizmet binasını gençlerin istifadesine sunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Bulunduğumuz yer daha önce Hanımınçiftliği belediye binamızın olduğu yer. Burası Battalgazi Belediye başkanlığımıza devredilmişti. Kıymetli Osman Güder başkanım, bu bölgede dezavantajlı grupların faydalanabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına burayı tahsis etti. Burada gönüllü gençlerimizi gördüm. Özel gereksinimli bireylerimiz ile buluştuk. Onlarla oyunlar oynadık, güldük ve eğlendik. Çok mutlu etti beni. Bakanlığımızda yaklaşık bir buçuk milyon lira gibi bir yatırımla burayı dönüştürdü ve gençlerimizin istifadesine sunacak. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ne kadar önem verdiğini herkes çok iyi biliyor. Osman Güder başkanımız gençlere ayrı bir önem veriyor. Gençlerimizin bu anlamda çok şanslı. Gençlerimiz bizin geleceğimizdir. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Malatya'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına ...
Pandemide kapanan işletmelerden HES kodu talebi
YEREL HABERLER Pandemide kapanan işletmelerden HES kodu talebi
Yolcu otobüsünde 5 kilo esrar bulundu
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 5 kilo esrar bulundu
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadının oğlu: Annem yeni hayat kurmak istiyordu
YEREL HABERLER İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadının oğlu: ...
TÜRES Malatya Şubesi faaliyete başladı
YEREL HABERLER TÜRES Malatya Şubesi faaliyete başladı
Malatya’da sokak hayvanlarının bakımına itina
YEREL HABERLER Malatya’da sokak hayvanlarının bakımına itina
Kızılay ilk etap da 100 kişi istihdam edecek
YEREL HABERLER Kızılay ilk etap da 100 kişi istihdam edecek
Malatya Büyükşehir Meclisi, 2021'in ilk toplantısını yaptı Gürkan: “Alacağımız kararlar Malatyamıza ve insanımıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Meclisi, 2021'in ilk toplantısını ...
Profesör Bakan’dan serbest bölge ticareti için kural vurgusu
YEREL HABERLER Profesör Bakan’dan serbest bölge ticareti için kural ...
Akçadağ sisten kayboldu
YEREL HABERLER Akçadağ sisten kayboldu
AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanlığı’na Tav atandı
YEREL HABERLER AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanlığı’na Tav ...
Malatya’da engelli ve aileleri için çalıştay
YEREL HABERLER Malatya’da engelli ve aileleri için çalıştay
Battalgazi Belediyesi’nden sağlık yatırımına büyük destek
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden sağlık yatırımına büyük ...
Malatya'da üreticilere 1 milyar 125 milyon liralık hibe desteği
YEREL HABERLER Malatya'da üreticilere 1 milyar 125 milyon liralık ...
Başkan Çınar, değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceledi Çınar: “Doğa harikası bölgelerimizi turizme kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, değişim ve dönüşüm yatırımlarını ...
Üniversiteliye hayallerindeki işi kurma imkanı
YEREL HABERLER Üniversiteliye hayallerindeki işi kurma imkanı
Pandemi sürecinde sokak hayvanları için öneriler
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde sokak hayvanları için öneriler
Mezar başında keman çaldırdı
YEREL HABERLER Mezar başında keman çaldırdı
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından
Hamza Hamzaoğlu: "Futbolda bazen kazandık derken, kaybedebiliyorsunuz"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Futbolda bazen kazandık derken, ...
Fatih Terim: "Geç oldu bizim için, güç oldu açıkçası ama oldu"
YEREL HABERLER Fatih Terim: "Geç oldu bizim için, güç oldu açıkçası ...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Galatasaray kupada çeyrek finalde
YEREL HABERLER Galatasaray kupada çeyrek finalde