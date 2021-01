Batttalgazi'ye Gençlik Merkezi müjdesi

Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi ve Eskimalatya’daki Sentetik Çim sahada inceleme yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz. Gençlik merkezimizi 2021 yılında gençlerimizin istifadesine sunacağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Ekrem Dağ, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile birlikte Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi ve Eskimalatya’daki Sentetik Çim sahada incelemelerde bulundu. Eksiklikler hakkında Müdür Kayhan’da bilgiler alan Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder, gençlere yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu hatırlatarak, Hanımın Çiftliği Gençlik merkezini, 2021 yılında gençlerimizin istifadesine sunacaklarını belirtti.



Özel çocuklarla oyun keyfi

Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’nde özel gereksinimli çocuklara yönelik düzenlenen özel etkinliğe de katılan Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder, özel çocuklarla yakından ilgilendi. Özel çocuklarla birlikte karşılıklı oyun oynayan Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder, özel gereksinimli çocukların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmeyerek, onlara çeşitli hediyeler verdi.



Milletvekili Kahtalı’ya forma hediye edildi

Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’nden sonra Eskimalatya’da atıl durumunda bulunan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in girişimleri ile yenileme çalışması yapılan Karahan mahallesindeki Sentetik Çim sahada incelemelerde bulundu. Güzel bir stadın ilçeye kazandırıldığını belirten Milletvekili Kahtalı, hizmetlerinden dolayı Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti. Başkan Güder ve Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız, inceleme sonrasında Milletvekili Kahtalı’ya üzerinde isminin yazdığı ‘44’ numaralı Battalgazi Belediyespor forması hediye etti.



Başkan Güder: “Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz”

Gençlik Merkezlerinin önemine değinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Onlar bizim geleceğimiz. Gençliğe yapılan hiçbir yatırım boşa giden bir yatırım değildir. Battalgazi Belediyesi olarak gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk yatırımları ilçemiz ile buluşturacağız. Gençlik merkezlerimizden yüzme havuzlarına, basketbol ve voleybol sahalarından birçok halı sahayı ilçedeki gençlerimiz ile buluşturacağız. Bugün kaymakamımız, vekilimiz, teşkilatımız ve il müdürümüz ile birlikte Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi’mizi ziyaret ettik. Gençlik Merkezlerimiz, gençlerimiz için çok ama çok önemli merkezlerdir. Malumunuz burası eskiden Hanımın Çiftliği Belediyesi hizmet binasıydı. Biz devri olduktan sonra Battalgazi Belediyesi olarak burayı Gençlik Spor Bakanlığımız ile Gençlik Merkezi’ne dönüşünü sağladık. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimizi burada avantajlı hale getirme ve gençlerimizin güzel vakit geçirmelerini sağlama noktasında bu çalışmalarımıza imza attık. Gençlik Merkezi’miz şuanda açılışı yapılacak durumda. Bilindiği gibi bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki bahar döneminde açılışını yaparak gençlerimizin istifadesine sunacağız. Bölgeye ciddi bir katkı sunacağına canı yürekten inanıyorum. Gençlerimizin emrine her daim amadeyiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



Milletvekili Kahtalı: “Başkanımız gençlere ayrı bir önem veriyor”

Belediye hizmet binasını gençlerin istifadesine sunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Bulunduğumuz yer daha önce Hanımınçiftliği belediye binamızın olduğu yer. Burası Battalgazi Belediye başkanlığımıza devredilmişti. Kıymetli Osman Güder başkanım, bu bölgede dezavantajlı grupların faydalanabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına burayı tahsis etti. Burada gönüllü gençlerimizi gördüm. Özel gereksinimli bireylerimiz ile buluştuk. Onlarla oyunlar oynadık, güldük ve eğlendik. Çok mutlu etti beni. Bakanlığımızda yaklaşık bir buçuk milyon lira gibi bir yatırımla burayı dönüştürdü ve gençlerimizin istifadesine sunacak. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ne kadar önem verdiğini herkes çok iyi biliyor. Osman Güder başkanımız gençlere ayrı bir önem veriyor. Gençlerimizin bu anlamda çok şanslı. Gençlerimiz bizin geleceğimizdir. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

