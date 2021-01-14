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Malatya’da sağlık görevlilerine aşılar vurulmaya başladı Sağlık çalışanlarından aşıya yoğun talep

İHA

Malatya’da sağlık görevlilerine aşılar vurulmaya başladı Sağlık çalışanlarından aşıya yoğun talep

Çin’den gelen Covid19 aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, Malatya’da da ilk aşılar gönüllü olan sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanıldı.
Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının onaylanmasının ardından Malatya’da da sağlık çalışanlarına aşı vurulmaya başlanıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saatlerinde başlayan aşılama da, randevu alan sağlık çalışanları sırayla önceden belirlenen aşı uygulama odalarına gelerek aşı oldular. Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’de sağlık çalışanları ile birlikte aşı vurulan isimler arasındaydı. Aşı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bentli, bugün itibariyle kentteki tüm sağlık çalışanlarının aşılarının vurulmaya başladığını ifade ederek, “Toplumun yüzde 65’in de bağışıklık kazanmadıkça biz bu salgından kurtulamayacağız. Biz de bugün aşımızı olduk İnşallah vatandaşlarımıza da örnek olur” dedi. Sağlıkçıların aşı için yoğun bir talepte bulunduğunu da açıklayan Bentli, sağlık görevlilerinin yüzde 60’ının gönüllü olarak aşı vurmak için randevu aldığını söyledi. Kentteki sağlıkçıların yüzde 15’inin virüs ile enfekte olduğunu da anımsatan Bentli, "İnşallah Malatya’da yüzde 65’i geçeceğiz. Tüm toplumda da bu oranın yakalanması gerekiyor. Sağlıkçılarla birlikte yaşlılar ve riskli düzeydeki vatandaşlarımızın da aşılanmalarına başlıyoruz” şeklinde konuştu. Şubat sonuna kadar Türkiye’ye 50 milyon doz aşının geleceğini de belirten Bentl, "Gerçekten bu salgına karşı elimizde başka bir silah yok. Bildiğimiz eski yöntemlerle üretilen bir aşı. Bu aşıya da güveniyoruz, başka silahımız da olmadığı için tüm vatandaşlarımıza yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk’de korona virüse karşı en etkili silahın şuanda aşı olduğunu ifade ederek, “Buradan vatandaşlarımıza da 2 mesajımız var. Aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız gelirken mutlaka randevu alıp öyle gelsin. Burada hem yoğunluğu azaltmak hem de daha sağlıklı ortamda aşıların vurulması adına mutlaka randevu alın. Aşı olduktan sonra bu işi bırakmıyoruz ve tedbirleri almaya devam ediyoruz. Çünkü 28 gün sonra ikinci doz vurulacak ve vücudun bağışıklık kazanması sürecinde de tedbirleri elden bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.
Başhekim Erhan Berk’te aşı oldu
Bu arada Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde de ilk aşıyı Başhekim Uzm. Dr. Erhan Berk yaptırdı. Hastanedeki sağlık çalışanlarının da yoğun ilgi gösterdiği aşılama sonrası konuşan Başhekim Berk, “Hastanemiz 10 aşı polikliniği ile halkımızın hizmetine de hazır duruma getirildi. Aşı pandemiden kurtulmanın etkin ve güvenilir bir yolu. Uygulanan aşının çalışma ortaklarından biride ülkemizdi. Aşıyı inşallah sağlık personelinden sonra risk gurupları ve tüm vatandaşlara uygulandıktan sonra pandemi sürecinden kurtuluruz. Aşı olmak tedbirleri bırakmak anlamına gelmiyor, maske mesafe ve temizlik tedbirlerini esnetmesen devam etmeliyiz” diye konuştu.

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