Malatya'da yolcu otobüsünde 5 kilo esrara 8 gözaltı

MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Afgan uyruklu 8 yolcu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada Afganistan uyruklu 8 yolcunun eşyasında 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, 8 şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.
Narkotik ekiplerinin kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda da 162 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-14 13:12:13
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