Yeni Malatyaspor’da Cueva dönüyor

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Denizlispor müsabakasında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakılan Perulu futbolcu Christian Cueva’nın affedilerek takıma tekrar döneceği öğrenildi.

Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet elde edemeyen sarısiyahlılarda devre arası transfer çalışmaları sürerken, yönetimin büyük beklentilerle transfer ettiği ancak kadro dışı kaldığı için takımın fayda alamadığı Cueva, kadroya yeniden dönmek için gün sayıyor. Hamza Hamzaoğlu ile Cueva’nın affedilmesi konusunda bir toplantı yapan yönetimin, tecrübeli hocadan da olumlu görüş aldığı ifade ediliyor. Cueva, Yeni Malatyaspor formasıyla 8 müsabaka forma giydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.