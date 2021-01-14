MÜSİAD'dan istişare ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetimi, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci’yi ziyaret etti.

MÜSİAD Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette günlük siyasi gelişmeler ele alındı. Başkan Basri Kahveci, Poyraz ve yönetimine yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, Battalgazi ve Malatya için çalışmaları istişare halinde yürüteceklerini söyledi.

Ziyaret sonrası Başkan Kahveci, MÜSİAD üyelerine parti binasını gezdirdi.

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