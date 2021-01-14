İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)İSTANBUL Bayrampaşa'da kaldığı otel odasında 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Cemil V. (38) tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ferdane Kurt (43), memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki oğlu ile kalan Ferdane Kurt, iddiaya göre, aynı otelde kalan Cemil V. tarafından henüz bilinmeyen nedenle çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Ferdane Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Kurt'un cenazesi, Doğanşehir ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-14 14:05:27



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