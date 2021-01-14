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Malatya'da, kırsal bölgelerde karla kapanan mahalle yolları açıldı

DHA

Malatya'da, kırsal bölgelerde karla kapanan mahalle yolları açıldı


MALATYA, (DHA)MALATYA'da, etkisini artırması beklenen kar yaşını nedeniyle tedbirler artırıldı. Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal alanlara ulaşımı sağlayan yolların kapanmaması için önlemler aldı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yaptığı koordinasyon toplantısında; Malatya´da etkisini artırması beklenen kar yağışına yönelik Yeşilyurt´un tüm bölgelerinde alınacak önlemleri belirlendi. Yeşilyurt´ta ana arterlerin kapanmaması, vatandaşların kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması, ulaşımda herhangi bir problem oluşmaması için hazırlanan talimatlar ekiplere tebliğ edilirken, Yeşilyurt´un muhtelif bölgelerinde hazır kıta bekleyen ekipler, buzlanma riski olan yollarda temizleme çalışmalarına hız verdi. Yeşilyurt´ta yeni dönemde hayata geçecek yatırımların ön görüşmeleri için Ankara´da bulunan Başkan Çınar, Yeşilyurt´un tüm bölgelerinde görev başında olan ekiplerin çalışmaları hakkında Başkan Yardımcılarından anlık bilgiler alıp, çalışmaların aksamadan devam etmesi yönünde talimatlar verdi. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek bölgelerinden olan Kozluk ve çevresinde etkisini artıran kar yağışından dolayı ulaşımın aksamadan devam etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşların huzuru, sağlığı ve güvenliği için görev başında olduklarını kaydeden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, "Ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin aylardır beklediği kar ve yağmur yağışları, Cenab-ı Allah´ın bir lütfu ve güzelliğidir. Yer altı su kaynaklarının yeterli seviyeye gelmesi, barajlarımızdaki doluluk oranının artması ve kuraklık olmaması ve için bu yağışların çok büyük önemi vardır. Cenab-ı Allah bu güzelliklerini ve nimetini bizlerden esirgemesin inşallah. Kar yağışından dolayı ilçemizin farklı bölgelerinde oluşabilecek sıkıntıların önüne erken müdahaleyle geçmek adına her türlü tedbiri almış durumdayız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, Yeşilyurt Belediyesi ekipleri 7 gün 24 saat görev başındadır. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar´ın talimatları doğrultusunda görevleri tebliğ edilen Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerimiz, buzlanma riski olan yollarımızın sürekli açık kalması ve ulaşımın aksamaması adına çalışmalarına hız vermiştir. İlçemizin yüksek kesimlerinden olan Kozluk bölgesindeki yollarda yoğun bir şekilde çalışan ekiplerimiz, kar yağışının oluşturabileceği riskli durumları bertaraf etmek içinde çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir. Özellikle kırsal bölgelerdeki mahalle yollarımızı tek tek açıyoruz. Meteoroloji verilerini sürekli takip ederek çalışma alanlarımızı daha da genişleteceğiz. Bizler de sürekli ekiplerimizin yanında, onlarla birlikte çalışmaları koordine ediyoruz. Şu anda görev başında olup, büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdüren tüm ekiplerimize başarılı çalışmalar diliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-14 19:27:48

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