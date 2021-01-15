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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'dan, 110 ülkeye kayısı ihracatı

DHA

Malatya'dan, 110 ülkeye kayısı ihracatı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)'KAYISININ başkenti' olarak bilinen Malatya'dan, 2020 yılında 110 ülkeye 90 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek, 266 milyon 202 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl hedeflerinin 100 bin tonun üzerinde kayısı ihracatı yapmak olduğunu söyledi.
Kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, Malatya ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya'da, 2020 yılında 381 bin 737 ton ürün elde edildi. Kentte, geçen yıl lisanslı depoculuğun hayata geçmesiyle, Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alımını başlattı. Alım sayesinde fiyatta istikrar sağlanırken, yıllardır kayısının fiyatı konusunda sıkıntı yaşayan üreticilerin sorunu da böylelikle çözülmüş oldu. Lisanslı deponun faaliyete başlamasıyla üreticiler, kayısılarını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle depoda bekletebiliyor ve istediği zaman satabiliyor.
'BU YIL HEDEF 100 BİN TON KAYISI İHRACATI'
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, koronavirüs salgını nedeniyle kayısı ihracatında düşüş yaşandığını söyledi. 2020 yılında dünyanın 110 ülkesine 90 bin ton kayısı ihraç ettiklerini anlatan Özcan, bu yıl ise bu oranı 100 bin tonun üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti. 2020 yılında yapılan 90 bin 300 ton kayısıdan 266 milyon dolar gelir elde edildiğini anlatan Özcan, şöyle konuştu:
"İhracat rakamlarımız gerçekten çok sevindirici. Asya ülkelerine sınır olan bölgelerde gerileme söz konusu ama en önemli alıcılarımızın başında gelen Amerika ve Avrupa ülkelerinde ihracat rakamlarımızda artış söz konusu. 2021 yılında iklim şartları iyi gider ve arzu ettiğimiz rekolteyi elde edersek 100 bin ton ihracat rakamlarının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bununla beraber kayısı ihracatımızdan 500 milyon dolar gelir elde etmekle ilgili bir hedef belirledi. Bu hedef için 2021 yılında yoğun bir mücadele vereceğiz."DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-01-15 08:05:23

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