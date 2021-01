Çınar, devam eden ve planlanan yatırımlar için Ankara’da temaslarda bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere çevresel ve sportif yatırımların süreçlerini takip etmek amacıyla gittiği Ankara’da yoğun bir görüşme trafiğinden geçti.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “2021 ve sonraki yıllar için de üzerinde çalıştığımız tüm projelerimizin süreçlerini takip etmek, destek istemek ve taleplerimizi iletmek için gittiğimiz Ankara’da her yönüyle faydalı ve verimli görüşmeler yaptık” dedi.



Yeşilyurt’u daha fazla geliştirmek adına her alanda hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya ve Yeşilyurt’un layık olduğu yatırımların ve insan odaklı sosyal sorumluluk projelerinin sayısını artırmak için çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İş bitirici ve çözüm odaklı çalışarak bölgemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri planlı ve sistematik bir anlayışla yerine getiriyoruz. İşini aşkla, sevdayla yapanlar asla yorulmaz, bizde yorulmadan, dinlenmeden ilçemizin refah ve huzur seviyesini yükseltecek, hem vaat ettiklerimiz hem de diğer hizmetlerimizi söz verdiğimiz dönemde gerçeğe dönüştürmek içinde 7/24 çalışıyoruz. Omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu, sorumluluklarımızın ne kadar yüksek olduğunu bilerek var gücümüzle çalışıyoruz. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar için mücadele ediyoruz, koşturuyoruz, yeni arayışlar peşindeyiz. Çünkü hemşerilerimiz bize güvendi ve bu ulvi göreve getirdi. Bizlerde bunun hakkını verebilmek adına mesai mefhumu tanımadan çalışıyoruz. Bize aktarılan kaynağı ekonomik olarak kullanıp, gerekli tasarruf hamlelerini de yaparak işlerimizi doğru ve planlı bir bakış açısıyla sürdürmekteyiz. Yeni projeler için tüm şartları zorluyoruz, yatırımlarımız için ısrarcıyız. Biz elimizden geleni yapıyoruz, Cenabı Allah’ta emeklerimizi bugüne kadar karşılıksız bırakmadı. Bundan sonrada aynı istek, azim ve gayretle çalışarak bölgemizde başka örneği olmayan yatırımlarımızın sayısını artıracağız. ‘Durmak Yok Yola Devam’ anlayışından aldığımız ilham ve güçle birlikte kentsel dönüşümden tarımsal yatırımlara, sportif yatırımlardan çevresel projelere, kültürden sanat ve eğitime kadar her alanda farklılık oluşturacak, Yeşilyurt’umuzun zengin potansiyelini ön plana çıkartacak yatırımlarımızın sayısını samimiyetle çalışarak artıracağız. Yatırımlarımızın takibi için Ankara’ya ne zaman gitsek mutlaka destek alıp dönüyoruz. İki günlük Ankara ziyaretlerimizde de özellikle kentsel dönüşüm, çevresel ve sportif anlamda Yeşilyurt’umuza kazandıracağımız yeni projelerimizle ilgili yine güzel ve faydalı görüşmeler yaptık. Projelerimizin amaçları ve hedefleri üzerine hazırladığımız raporlarımızı inceleyip, ilgi ve desteğini eksik etmeyen Milletvekillerimize, Bakan Yardımcılarımıza, Genel Müdürlerimize ve Daire Başkanlarımıza gösterdikleri misafirperverlik için şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ankara ziyaretinde; AK Parti Yalova Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sıfır Atık ve Atık İşleme Daire Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Satış ve Tasfiye Daire Başkanı Tercan Gümüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Tahsis Daire Başkanı Haluk Göğüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanı Orhan Solak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan,TOKİ Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Mustafa Bakır,TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk veTOKİ Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Daire Başkanı Serhat Günkan’ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.