Karla kapanan 138 köy yolu ulaşıma açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karla kapanan 138 köy yolu ulaşıma açıldı

İHA

Karla kapanan 138 köy yolu ulaşıma açıldı

Malatya genelinde özellikle yüksek kesimler ile kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan yolları açmak için kesintisiz mesai yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşıma kapanan 138 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı ekipler özellikle ilçeler ve kırsal bölgelerde daha etkili olan kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan birçok köy yolu hizmete açıldı. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı 800 personel ve 400 araç belirli bölgelerde teyakkuz halinde olası yoğun kar yağışları için hazır halde bekletilirken, kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar temizleme araçları anında müdahale ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arapgir Günyüzü, Arguvan Çakmak, Battalgazi Gülümuşağı, UluköySincik Yolu, Doğanyol Gevheruşağı, Yeşilköy, Pütürge, TepehanUlutaş, Hekimhan Delihasanyurdu, Yukarı Selimli grup yolu, Akçadağ Ortaköy, Yeşilyurt Porga, Kozluk, Aşağıköy, Ortaköy, Öncü grup yollarında çalışmalarını sıklaştırırken, Kuluncak İlçesi Hacı Hasanlar Mezrası’nda bir hastayı yol açarak hastaneye kavuşturdu. Karla mücadele çalışmalarına gece boyunca aralıksız bir şekilde devam eden Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarının yanı sıra vatandaşların yardım taleplerine de anında müdahale ediyor.

Yaşlı şahıs hastaneye ulaştırıldı
Bu arada, Kuluncak İlçesi Hacı Hasanlar Mezrasında oturan 69 yaşındaki İsmail Hakkı Doğan için zamanla mücadele eden ekipler önce yol açtı, sonra yaşlı şahıs İsmail Hakkı Doğan’ı hastaneye ulaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahtalı’dan Cumhur ittifakı vurgusu
YEREL HABERLER Kahtalı’dan Cumhur ittifakı vurgusu
Sağlık görevlilerinin aşılanmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sağlık görevlilerinin aşılanmaları sürüyor
Güder’den Battalgazi’yi yepyeni bir çehreye kavuşturma hedefi
YEREL HABERLER Güder’den Battalgazi’yi yepyeni bir çehreye ...
Çınar, devam eden ve planlanan yatırımlar için Ankara’da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Çınar, devam eden ve planlanan yatırımlar için ...
Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası ...
Sadıkoğlu’ndan Konukoğlu’na yeni yatırım daveti
YEREL HABERLER Sadıkoğlu’ndan Konukoğlu’na yeni yatırım daveti
Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 2 ...
Malatyaspor ve Elazığspor taraftarı acıda birleşti
YEREL HABERLER Malatyaspor ve Elazığspor taraftarı acıda birleşti
Yeni Malatyaspor’da Acquah sevinci
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Acquah sevinci
4 il için 16.5 milyon TL'lik kalkınma desteği
YEREL HABERLER 4 il için 16.5 milyon TL'lik kalkınma desteği
Kardiyoloji uzmanından sigara ve alkol uyarısı
YEREL HABERLER Kardiyoloji uzmanından sigara ve alkol uyarısı
Yoldaki taşları elleriyle temizleyen polisin görüntüleri ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Yoldaki taşları elleriyle temizleyen polisin ...
Malatya'dan, 110 ülkeye kayısı ihracatı
YEREL HABERLER Malatya'dan, 110 ülkeye kayısı ihracatı
Kontrolden çıkan otomobil yön tabelası direğine çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil yön tabelası direğine ...
Hayvanı çalınan teyzenin yüzünü polis güldürdü
YEREL HABERLER Hayvanı çalınan teyzenin yüzünü polis güldürdü
Malatya'da, kırsal bölgelerde karla kapanan mahalle yolları açıldı
YEREL HABERLER Malatya'da, kırsal bölgelerde karla kapanan mahalle ...
İhtiyaç sahibi engellilere tablet ve gıda paketi
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi engellilere tablet ve gıda paketi
Muhtarlar sosyal tesisleri gezdi Muhtarlardan Gürkan’a hizmet teşekkürü
YEREL HABERLER Muhtarlar sosyal tesisleri gezdi Muhtarlardan ...
Şiddetli kar yağışına karşı yoğun tedbirler alındı
YEREL HABERLER Şiddetli kar yağışına karşı yoğun tedbirler alındı
Darende’de ilk kar düştü
YEREL HABERLER Darende’de ilk kar düştü
Milletvekili Kahtalı deprem konutlarını inceledi
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı deprem konutlarını inceledi
Kumar oynatılan iş yerine korona virüs cezası
YEREL HABERLER Kumar oynatılan iş yerine korona virüs cezası
İstanbul’da öldürülen Ferdane Kurt memleketinde defnedildi
YEREL HABERLER İstanbul’da öldürülen Ferdane Kurt memleketinde ...
İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa ...