Battalgazii TSE testinden başarıyla geçti

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen gözetim tetkikini başarıyla tamamladı.
Yapılan çalışma sonrası Battalgazi Belediyesi’nin sahip olduğu TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesinin geçerliliğinin devam etmesine karar verildi.
Belgelendirme kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesine sahip olan Battalgazi Belediyesi’nde, gözetim tetkiki gerçekleştirdi. TSE tarafından yapılan gözetim tetkiki sonucundaki rapor ile Battalgazi Belediyesi’nin sahip olduğu TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesinin geçerliliğinin devam edilmesine karar verildi. Tetkik sürecince TS EN ISO 9001: 2015 Standardı kapsamında; yürütülen faaliyetlerin standarda ve oluşturulan dokümantasyona göre uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen denetimi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.