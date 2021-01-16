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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü

İHA

İhtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü

Sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getiren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesi kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım elini uzatarak, onların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Temel belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem veren Battalgazi Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi bin 500 çocuğun yüzünü güldürdü.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla hareket geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesiyle ilçedeki ihtiyaç sahibi çocukları belirledi. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte çocuklara kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımını dağıtan Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak güzel bir dayanışma örneği ortaya koyduklarını belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde nerede ihtiyaç sahibi bir aile var ise oraya koştuk. Battalgazi Belediyesi olarak imkanlar çerçevesinde yardımlarımız sürecektir” dedi.

Muhtarlardan Başkan Güder’e övgü
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçede güzel hizmetlere imza attığını dile getiren Karaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Öztürk, “Milletvekilimiz Hakan Kahtalı ile Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder, mahallemizi ziyaret ettiler. Sıkıntılarımızı ve dertlerimizi dinlediler. Başkanımız ile sürekli istişare içindeyiz. Bugünde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldürdüler. Allah yar ve yardımcıları olsun derken, Karakaşçiftliği Mahalle Muhtarı Şevket Yavuz, “Bizleri ziyarete ederek onurlandıran AK Parti Milletvekilimiz Hakan Kahtalı ile Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder’ e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Göller Mahalle Muhtarı Nedim Hatun ise “Her zaman bizlerin sıkıntılarını dinleyen ve bunlarla dertlenen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimizi sunuyorum. Mahallemiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Başkanımız hizmet belediyeciliği ile birlikte gönül belediyeciliğini de ilçemizde uyguluyor” derken, Karatepe Mahalle Muhtarı Ramazan Karataş, şunları söyledi: “Milletvekilimize ve Başkanımıza sorunlarımızı ilettik. En kısa sürede çözüleceğini eminiz. Çünkü ne zaman sorunumuzu iletsek, başkanımız kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Sosyal belediyecilik anlayışı etkin uygulanıyor”
Battalgazi Belediyesi’nin sosyal belediyeciliği etkin şekilde kullandığını vurgulayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bizler teşkilat olarak milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte her zaman mahalle programları yapıyoruz. Bugünde muhtarlarımız ve ihtiyaç sahibi çocuklarımız ile bir araya geldik. Mahallelerimiz hakkında istişarede bulunduk. Battalgazi Belediyemiz, düzenlediği programla ihtiyaç sahibi çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşıladı. Sosyal belediyecilik anlayışını ilçede etkin bir şekilde icra ediyor. Milletvekilimize ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Tebessüme vesile olduk”
İhtiyaç sahibi çocukların yüzündeki tebessüme vesile olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları söyledi:
“Sosyal Belediyecilik anlamında köylerimize ve mahallelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Hayır Çarşımız, sürekli olarak sahada taramalar yaparak, ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ediyor. Tespit edilen bu ailelerimize ihtiyaç duydukları yardım malzemelerini ulaştırıyoruz. Hayır Çarşısı olarak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin gönüllerine dokunuyoruz. Bu arada veren elin alan eli görmediği çarşımıza her daim desteklerini esirgemeyen iş adamlarımıza da özellikle teşekkür ediyoruz. Bugünde Battalgazi Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın üşümemesi, kışı kötü geçirmemeleri için böyle bir destekte bulunduk. Amacımız, onları bir nebze olsun sevindirmek ve yüzlerinin gülmesini sağlamaktır. Onların yüzündeki tebessüme vesile olmak bize mutluluk veriyor. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde nerede ihtiyaç sahibi bir aile var ise oraya koştuk. Battalgazi Belediyesi olarak imkanlar çerçevesinde yardımlarımız sürecektir.”

“Muhtarlarımızın taleplerini dinledik”
Kırsal mahallelerin sorunları için yoğun çaba harcadıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Güder, “Bir yandan bu programı gerçekleştirirken diğer yandan da bölgenin sorunları hakkında muhtarlarımızla istişarelerde bulunduk. Sorunlarını dinledik. Yol bakım çalışmasından kanalizasyon çalışmalarına kadar çalışmalarda son aşamaya gelindi. Battalgazi Belediyesi, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın şehirde yaşayan vatandaşlarımız gibi aynı şartlar içinde yaşamaları için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle bu bölgelerin tarımsal sulama problemleri var. Bu sorunun çözümü noktasında Tarım Bakanlığımız ve DSİ ile birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

"Başkanımızı kutluyorum”
Mahalle muhtarlarının taleplerini dinlediklerini vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Yerel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde icra eden Osman Güder başkanımızı, bu gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum. Bugün ihtiyaç sahibi çocuklarımızı sevindirdik ve bununla birlikte muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Muhtarlarımız sulama suyu ile ilgili sıkıntılarını bizlere ilettiler. Yol ile ilgili sorunu Belediye Başkanımız çözüme kavuşturdu. DSİ ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Beypınarı’nda ki suyun, sulama suyu olarak buraya getirilmesi için bu yıl ölçümleri yapılacak. Şilan Barajındaki suyunda buraya getirilmesi çalışmasını yerinde değerlendirdik. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde köylerimize, Malatya’mıza ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmet belediyeciliğini de gönül belediyeciliğini de, gönülden yapan başkanımızı tekrardan kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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