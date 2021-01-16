Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 1 tabanca ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-01-16 22:47:07



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